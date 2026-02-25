Липкого следа не останется: в сети назвали единственное средство, которое поможет отодрать скотч с окна

Проблема с липкими следами на окнах актуальна в Украине

В начале полномасштабной войны украинцы массово кинулись лепить скотч на окна. Это должно было спасти от осколков при взрывах. Некоторые люди подтверждают эффективность этого метода, другие отрицают. Однако со временем некоторые начали снимать скотч с окон и обнаружили, что он оставляет липкие следы на стекле.

"Телеграф" собрал самые распространенные советы и эффективные методы, как отодрать скотч, чтобы не оставалось липких следов клея.

В соцсети Threads пользователи начали делиться своими лайфхаками, как правильно снимать скотч с окон. Оказалось, что единственным эффективным средством является специальная бытовая химия, которую можно купить в хозяйственных магазинах. Ее можно искать под названиями "антиклей" и "антисиликон".

Однако есть и другие способы, которыми поделились пользователи. Здесь и растительное масло, и спирт, и даже обычный уксус.

Вот, что писали украинцы в комментариях:

Я летом снимала с помощью фена. Медленно, скучно, но так по ленте дуешь горячим воздухом и сантиметр за сантиметром поддеваешь ленту. Все снялось отлично, остатки клея были минимальны.

Может и я открою кому-то Америку, но скотч очень быстро и без проблем снимается без остатка следа. Надо только взять конец схватки, которую можно схватить, и растянуть его. Растянутый скотч теряет свои свойства и свободно отстает от стекла.

Масло и канцелярская резинка – попробуйте.

Купите спрей специальный, оно быстро поможет.

Обычный уксус 9% на ватный диск и оттерся из стекла очень быстрой Мне подсказали, я пробовала, и была в шоке, что это действует, но только из стекла, из пластика не вытерла.

Попробуйте маслом, потереть жесткой стороной губки для посуды, у меня отошло.

Жидкостью для снятия лака. Ноготок.

Смывается спиртом. К примеру зимней омывайкой для авто, или просто в аптеке купите спирт.

