Будете лакомиться свежей зеленью всю зиму: как вырастить петрушку на подоконнике
Есть два способа, как вырастить петрушку в доме
Когда все огородные и садовые работы окончены, можно заняться выращиванием некоторых культур прямо в доме. Отлично для этого подойдет зелень, например петрушка. Ее можно вырастить двумя способами — из семян или из корнеплода.
"Телеграф" рассказывает, как выращивать петрушку на подоконнике, чтобы всю зиму лакомиться свежей зеленью.
Советы по выращиванию петрушки в доме
Выращивать петрушку на подоконнике можно двумя способами, пишет Gardener's Path. Оба несложны в исполнении, не требуют излишних усилий и способны дать хороший урожай.
- Из корнеплодов
Это самый простой и быстрый способ выращивать петрушку в доме. Все, что нужно сделать, — это посадить в горшки небольшие корни петрушки. Их можно либо купить на рынке, либо выкопать на огороде, если ранее выращивали петрушку. Уже через несколько недель вы получите первые зеленые стебли свежей зелени.
- Из семян
Такой способ считается более длительны, но экономичным. Вам нужно замочить в воде семена примерно на сутки, а потом посеять их в подготовленный грунт. Прорастут семена не так быстро, как стебли из корня. Однако при правильном уходе получите хороший результат.
В обоих случаях петрушка требует ухода. Очень важно обеспечить контейнеры или горшки с этой культурой правильным освещением. Лучше всего разместить ее на светлой солнечной стороне дома. Также рекомендуется использовать специальные фитолампы, которые обеспечат постоянное освещение.
Конечно, очень важно поливать петрушку — как корень, так и семена. Вносить влагу нужно регулярно и умеренно, а когда появятся ростки, можно опрыскивать зелень из пульверизатора.
Также стоит следить за температурой и влажностью в помещении, где растет петрушка. Оптимальная температура — 18-20°C. И следите, чтобы воздух в комнате не был слишком сухим — время от времени около контейнеров с петрушкой можно увлажнять воздух, пшикая водой из пульверизатора.
