Будете лакомиться свежей зеленью всю зиму: как вырастить петрушку на подоконнике

Есть два способа, как вырастить петрушку в доме

Когда все огородные и садовые работы окончены, можно заняться выращиванием некоторых культур прямо в доме. Отлично для этого подойдет зелень, например петрушка. Ее можно вырастить двумя способами — из семян или из корнеплода.

"Телеграф" рассказывает, как выращивать петрушку на подоконнике, чтобы всю зиму лакомиться свежей зеленью.

Советы по выращиванию петрушки в доме

Выращивать петрушку на подоконнике можно двумя способами, пишет Gardener's Path. Оба несложны в исполнении, не требуют излишних усилий и способны дать хороший урожай.

Из корнеплодов

Это самый простой и быстрый способ выращивать петрушку в доме. Все, что нужно сделать, — это посадить в горшки небольшие корни петрушки. Их можно либо купить на рынке, либо выкопать на огороде, если ранее выращивали петрушку. Уже через несколько недель вы получите первые зеленые стебли свежей зелени.

Из семян

Такой способ считается более длительны, но экономичным. Вам нужно замочить в воде семена примерно на сутки, а потом посеять их в подготовленный грунт. Прорастут семена не так быстро, как стебли из корня. Однако при правильном уходе получите хороший результат.

В обоих случаях петрушка требует ухода. Очень важно обеспечить контейнеры или горшки с этой культурой правильным освещением. Лучше всего разместить ее на светлой солнечной стороне дома. Также рекомендуется использовать специальные фитолампы, которые обеспечат постоянное освещение.

Конечно, очень важно поливать петрушку — как корень, так и семена. Вносить влагу нужно регулярно и умеренно, а когда появятся ростки, можно опрыскивать зелень из пульверизатора.

Также стоит следить за температурой и влажностью в помещении, где растет петрушка. Оптимальная температура — 18-20°C. И следите, чтобы воздух в комнате не был слишком сухим — время от времени около контейнеров с петрушкой можно увлажнять воздух, пшикая водой из пульверизатора.

