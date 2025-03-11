Рассада вырастет в два раза быстрее: хитрость, о которой знают не все

Секрет заключается в правильной подготовке садовой земли

С началом марта садоводы активно приступают к выращиванию рассады. Чтобы растения росли в два раза быстрее и были здоровыми, существует одна хитрость, которая поможет получить обильный и качественный урожай.

Опытные огородники не тратят деньги на дорогие грунтовые смеси, потому что полагаются на старые, но проверенные методы. Об одном из них рассказано в материале Actualno.

Как ускорить рост рассады

На самом деле хитрость состоит в правильной подготовке обычной садовой земли, ведь грунт может быть идеальным субстратом, если его как нужно обработать. Для того чтобы уничтожить вредителей и различные грибки, грунт необходимо пропарить на водяной бане или прогреть в духовке при температуре 70-90 градусов Цельсия.

После этого его следует смешать с песком и перегноем в пропорции 2:1:1. После этого смесь готова для использования. Но это лишь одна из составляющих хитрости, которая способствует ускоренному росту рассады в два раза.

Ускорить рост рассады можно простым способом

Семена будут равномерно прорастать, если замочить их на 12 часов в талой воде. После этого их нужно завернуть во влажную марлю и хранить в тепле для прорастания. Далее пророщенные семена нужно высадить в землю, не повредив корни.

Чтобы рассада росла быстрее, раз в две недели ее следует поливать раствором на основе молока (разведите его с водой в пропорции 1:10). Совсем скоро вы увидите результат, ведь рассада станет не только выше, но будет более устойчивой к перепадам температур.

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