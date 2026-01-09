Ранняя рассада – не всегда хорошо: секреты посева томатов

Если нет специальных условий, нет смысла рано сажать помидоры

Один из самых популярных овощей — это, конечно, помидор. Имея дачу, легко из семян вырастить рассаду с тем, чтобы обеспечить семью вкусными полезными плодами, томатным соком и прочей консервацией.

По мере приближения весны огородники спешат купить семена томатов, чтобы вырастить рассаду. Хорошо тем, у кого есть отапливаемая теплица: они почти не связаны сроками, поскольку для закрытого грунта главное — иметь запас ресурсов для отопления и подсветки.

Если же ваша теплица не имеет отопления, а рассаду зачастую можно вырастить только на комнатном подоконнике, то спешить в этом вопросе бессмысленно.

Дело в том, что без нужного количества света рассада будет вытягиваться, тормозить в росте, расти слабой и чахлой . Те семена, которые будут посеяны позднее, в нужные сроки, они быстро пойдут в рост, а затем догонят и обгонят своих более старших собратьев. Посаженные вовремя помидоры дадут более значительный урожай.

Итак, когда нужно сеять помидоры?

Если есть досветка и достаточно тепло в комнате — с конца февраля, причем речь идет о южных регионах Украины, куда весна приходит чуть раньше. Средний возраст рассады — 60-70 дней, значит такие помидоры будут готовы к высадке в открытый грунт как раз к середине-концу мая.

