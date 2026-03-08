Столовая ложка в воду — и яйца больше не трескаются: простая кухонная хитрость

Сварить яйца кажется очень простым делом, но даже в таком процессе есть свои нюансы.

Многим знакома ситуация, когда во время варки скорлупа трескается, а белок вытекает в воду. Впрочем, кулинарные уловки помогают легко избежать этой проблемы. Достаточно знать несколько простых правил подготовки и варки яиц. Об этом рассказывает "Телеграф".

Что сделать, чтобы яйца не трескались во время варки

Один из важнейших моментов – правильно подготовить яйца перед варкой. Специалисты советуют не класть их в кастрюлю сразу после холодильника. Холодный продукт при контакте с горячей водой может лопнуть из-за резкого перепада температур. Поэтому яйца лучше достать из холодильника примерно за 30 минут до приготовления, чтобы они успели нагреться до комнатной температуры.

Еще один полезный совет – класть яйца не в кипяток, а в теплую воду. Сначала их следует опустить в кастрюлю с теплой водой и оставить примерно на 10 минут. Только после этого можно ставить кастрюлю на плиту и постепенно доводить воду до кипения.

При варке в воду рекомендуют добавить два простых ингредиента. В кастрюлю достаточно всыпать две чайные ложки соли и влить столовую ложку уксуса. Соль помогает быстрее свернуть белку, если скорлупа все же немного треснет, а уксус укрепляет ее и уменьшает риск повреждения.

Важно также не варить яйца на сильном огне. Когда вода активно кипит, яйца могут ударяться друг о друга или о стенки кастрюли, что также приводит к появлению трещин. Оптимально выбрать средний или слабый огонь.

Есть и еще один интересный способ, помогающий избежать трещин. Для этого достаточно осторожно проколоть иглой широкий конец яйца. В этой части находится воздушная камера. При нагревании воздух внутри расширяется и может привести к разрыву скорлупы. Небольшой прокол позволяет воздуху выходить наружу и предотвращает появление трещин.

Соблюдение этих простых советов поможет сварить яйца аккуратно и без повреждений, а готовый продукт будет выглядеть гораздо более аппетитно.