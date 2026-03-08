Столова ложка у воду — і яйця більше не тріскаються: проста кухонна хитрість

Зварити яйця здається дуже простою справою, однак навіть у такому процесі є свої нюанси.

Багатьом знайома ситуація, коли під час варіння шкаралупа тріскається, а білок витікає у воду. Утім, кулінарні хитрощі допомагають легко уникнути цієї проблеми. Достатньо знати кілька простих правил підготовки та варіння яєць. Про це розповідає "Телеграф".

Що зробити, щоб яйця не тріскалися під час варіння

Один із найважливіших моментів — правильно підготувати яйця перед варінням. Фахівці радять не класти їх у каструлю одразу після холодильника. Холодний продукт при контакті з гарячою водою може луснути через різкий перепад температур. Тому яйця краще дістати з холодильника приблизно за 30 хвилин до приготування, щоб вони встигли нагрітися до кімнатної температури.

Ще одна корисна порада — класти яйця не в окріп, а в теплу воду. Спочатку їх варто опустити в каструлю з теплою водою і залишити приблизно на 10 хвилин. Лише після цього можна ставити каструлю на плиту та поступово доводити воду до кипіння.

Під час варіння у воду рекомендують додати два прості інгредієнти. На каструлю достатньо всипати дві чайні ложки солі та влити столову ложку оцту. Сіль допомагає швидше згорнутися білку, якщо шкаралупа все ж трохи трісне, а оцет зміцнює її та зменшує ризик пошкодження.

Важливо також не варити яйця на сильному вогні. Коли вода активно кипить, яйця можуть ударятися одне об одне або об стінки каструлі, що також призводить до появи тріщин. Оптимально обрати середній або слабкий вогонь.

Є й ще один цікавий спосіб, який допомагає уникнути тріщин. Для цього достатньо обережно проколоти голкою широкий кінець яйця. У цій частині знаходиться повітряна камера. Під час нагрівання повітря всередині розширюється і може спричинити розрив шкаралупи. Невеликий прокол дозволяє повітрю виходити назовні та запобігає появі тріщин.

Дотримання цих простих порад допоможе зварити яйця акуратно та без пошкоджень, а готовий продукт виглядатиме значно апетитніше.