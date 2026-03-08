Компактно и не помнется: как сложить зимнюю куртку так, чтобы она не занимала много места

В шкафу будет гораздо больше места

На улице уже светит весеннее солнце, поэтому уже пора задумываться о хранении зимних курток. Украинская блогерша показала простой лайфхак, который помогает компактно и удобно сложить пуховики до следующего холодного сезона.

Как их правильно сложить, она показала на аккаунте в TikTok под ником "cleantok_alyona".

По ее методу, куртку нужно застегнуть, а низ подвернуть, создавая своеобразный кармашек. В этот кармашек засовывают рукава — крест-накрест, если они длинные, или горизонтально, если короткие. Напоследок куртку скручивают сверху вниз так, чтобы она полностью укладывалась в кармашек.

Блогерша уверяет, что такой способ подходит для курток любой длины. В результате пуховик получается компактным и не распадается на полках во время хранения. Это позволяет экономить место в шкафу и сохранять форму изделия в течение всего теплого сезона.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, для чего на самом деле нужна вторая собачка на молнии верхней одежды и как она делает ношение куртки более удобнее.