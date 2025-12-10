Не просто запасная: зачем на самом деле нужна вторая собачка на молнии верхней одежды

Второй язычок на замке выполняет важную практическую роль

В верхней одежде давно закрепился стандарт, который многие замечают лишь случайно: вторая собачка на молнии. На первый взгляд она кажется декоративной или "запасной", но конструкция появилась из чисто практических причин.

"Телеграф" решил рассказать зачем и когда придумали это полезное приспособление.

Двухходовая молния позволяет чувствовать себя комфортнее в ситуациях, когда ткань внизу начинает тянуться и мешать движению. Стоит человеку сесть в автомобиль, на велосипед или общественный транспорт, как подол натягивается, создаёт складки и ограничивает свободу. Небольшое приоткрывание замка снизу решает проблему: куртка принимает удобную форму и не давит на живот или бёдра.

Эта же система помогает при активной ходьбе и подъёме по лестнице. Длинные пуховики и парки нередко ограничивают шаг, а нижняя часть молнии, расстёгнутая всего на несколько сантиметров, делает движения свободнее. Для туристических моделей двухходовая молния стала почти обязательной, потому что она позволяет регулировать посадку одежды в зависимости от ситуации — от резкой смены погоды до необходимости быстро увеличить вентиляцию.

Лыжная куртка, на которой точно есть молния с двумя собачками. Фото: Pixabay

Вентиляционная функция важна и в городском ритме. Зимой в переполненном транспорте или тёплом помещении человек быстро перегревается, но полностью расстёгивать верхнюю одежду неудобно. Возможность расстегнуть куртку снизу обеспечивает приток воздуха, при этом тепло в области груди и шеи сохраняется.

Появилась такая конструкция ещё в XX веке в специализированной экипировке: военной, спортивной и туристической. Производители быстро заметили, что регулировка нижней части молнии делает одежду одновременно мобильной и более долговечной — потому что нагрузка распределяется равномернее, а ткань меньше растягивается в зоне подола. Сегодня двухходовые молнии ставят и на городские модели, поскольку они повышают комфорт без изменения внешнего вида.

Напомним, неприятный запах в шкафу обычно появляется не внезапно – он накапливается постепенно, пока вещи впитывают в себя сырость, затхлость и посторонние ароматы. В большинстве случаев причина скрыта в микроклимате самого шкафа: ограниченная циркуляция воздуха, плотно закрытая дверца, перепады температуры в помещении, а иногда и старые дерево-стружечные материалы, с годами теряющие способность оставаться нейтральными.