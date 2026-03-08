Компактно і не зімнеться: як скласти зимову куртку так, щоб вона не займала багато місця

У шафі буде значно більше місця

На вулиці вже світить весняне сонце, тому вже пора замислюватись про зберігання зимових курточок. Українська блогерка показала простий лайфхак, який допомагає скласти пуховики компактно і зручно до наступного холодного сезону.

Як їх правильно скласти, вона показала на акаунті у TikTok під ніком "cleantok_alyona".

За її методом, куртку потрібно застібнути, а низ підгорнути, створюючи своєрідну кишеньку. У цю кишеньку засувають рукава — хрест на хрест, якщо вони довгі, або горизонтально, якщо короткі. Наостанок куртку скручують зверху до низу так, щоб вона повністю вкладалася у кишеньку.

Блогерка запевняє, що такий спосіб підходить для курток будь-якої довжини. В результаті пуховик виходить компактним і не розпадається на полицях під час зберігання. Це дозволяє економити місце у шафі та зберігати форму виробу протягом всього теплого сезону.

