Ингредиенты найдете на кухне: домашний и дешевый раствор, которым можно вымыть холодильник

Это средство также уберет запахи

Украинская блоггерша показала простой лайфхак, как быстро и эффективно поддерживать холодильник в чистоте. Она поделилась рецептом домашнего моющего средства, которое можно приготовить из доступных ингредиентов.

Соответствующее видео можно увидеть в соцсети TikTok под ником "valerikiry".

Для этого в миску наливают теплую воду, добавляют чайную ложку лимонной кислоты и соды, перемешивают и переливают в распылитель. Такой раствор позволяет легко протирать полки и внутренние стенки холодильника, уничтожая грязь и предотвращая скопление бактерий.

Блоггерша советует проводить такую уборку хотя бы раз в неделю. Кроме мытья, она оставляет внутри холодильника открытую тарелочку с содой, которая хорошо впитывает неприятные запахи. Соду следует менять раз в две недели.

Такой простой метод помогает поддерживать чистоту и свежесть холодильника без химии, экономит время и деньги, а также делает уборку быстрой и простой. Благодаря этому холодильник остается опрятным, а продукты дольше сохраняют свежесть.

