Укр

Ингредиенты найдете на кухне: домашний и дешевый раствор, которым можно вымыть холодильник

Автор
Марина Бондаренко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Холодильник
Холодильник. Фото Коллаж "Телеграфа"

Это средство также уберет запахи

Украинская блоггерша показала простой лайфхак, как быстро и эффективно поддерживать холодильник в чистоте. Она поделилась рецептом домашнего моющего средства, которое можно приготовить из доступных ингредиентов.

Соответствующее видео можно увидеть в соцсети TikTok под ником "valerikiry".

Для этого в миску наливают теплую воду, добавляют чайную ложку лимонной кислоты и соды, перемешивают и переливают в распылитель. Такой раствор позволяет легко протирать полки и внутренние стенки холодильника, уничтожая грязь и предотвращая скопление бактерий.

Блоггерша советует проводить такую уборку хотя бы раз в неделю. Кроме мытья, она оставляет внутри холодильника открытую тарелочку с содой, которая хорошо впитывает неприятные запахи. Соду следует менять раз в две недели.

Такой простой метод помогает поддерживать чистоту и свежесть холодильника без химии, экономит время и деньги, а также делает уборку быстрой и простой. Благодаря этому холодильник остается опрятным, а продукты дольше сохраняют свежесть.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о трех лайфхаках, которые сохранят продукты свежими.

Теги:
#Запах #Холодильник #Вонь #Лайфхак