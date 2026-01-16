Положите в холодильник чайные пакетики и забудьте о неприятных запахах: как это работает
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Простой лайфхак для холодильника с чайными пакетиками
Неприятный запах из холодильника — распространенная проблема многих хозяек. Некоторые продукты способны выделять такие ароматы, что заполняют собой все пространство. Однако решить эту проблему не так уж и сложно.
"Телеграф" рассказывает про лайфхак с чайными пакетиками, который поможет избавиться от неприятного запаха в холодильнике.
Лайфхак с чайными пакетиками
Запах в холодильнике может появляться из-за некоторых продуктов, также если еда испортилась, или же из-за засоренного дренажа, пишет Lifehacker. В зависимости от причин нужно решать, как бороться с этим ароматом.
Так, если вы провели ревизию, убрали холодильник и прочистили дренаж, а все равно нужно устранять запахи еды, используйте чайные пакетики. Нужно положить на тарелку несколько сухих чайных пакетиков (лучше всего новых) и поставить ее в холодильник.
Как оказалось, чайные листья — отличный абсорбент. Они не только впитывают лишнюю влагу в холодильнике, но и поглощают молекулы неприятного запаха. А чтобы в холодильнике еще и приятно пахло, можно капнуть на один из чайных пакетиков 1-2 капли эфирного масла лимона или ванили.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как быстро очистить лейку от душа. Возьмите четыре лимона и забудьте об известковом налете.