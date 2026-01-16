Положите в холодильник чайные пакетики и забудьте о неприятных запахах: как это работает

Простой лайфхак для холодильника с чайными пакетиками

Неприятный запах из холодильника — распространенная проблема многих хозяек. Некоторые продукты способны выделять такие ароматы, что заполняют собой все пространство. Однако решить эту проблему не так уж и сложно.

"Телеграф" рассказывает про лайфхак с чайными пакетиками, который поможет избавиться от неприятного запаха в холодильнике.

Лайфхак с чайными пакетиками

Запах в холодильнике может появляться из-за некоторых продуктов, также если еда испортилась, или же из-за засоренного дренажа, пишет Lifehacker. В зависимости от причин нужно решать, как бороться с этим ароматом.

Чайные пакетики помогут устранить неприятные запахи. Фото: сгенерировано ИИ, "Телеграф"

Так, если вы провели ревизию, убрали холодильник и прочистили дренаж, а все равно нужно устранять запахи еды, используйте чайные пакетики. Нужно положить на тарелку несколько сухих чайных пакетиков (лучше всего новых) и поставить ее в холодильник.

Как оказалось, чайные листья — отличный абсорбент. Они не только впитывают лишнюю влагу в холодильнике, но и поглощают молекулы неприятного запаха. А чтобы в холодильнике еще и приятно пахло, можно капнуть на один из чайных пакетиков 1-2 капли эфирного масла лимона или ванили.

