Інгредієнти знайдете на кухні: домашній та дешевий розчин, яким можна вимити холодильник
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Цей засіб також прибере запахи
Українська блогерка показала простий лайфхак, як швидко і ефективно підтримувати холодильник у чистоті. Вона поділилася рецептом домашнього засобу для миття, який можна приготувати з доступних інгредієнтів.
Відповідне відео можна побачити у соцмережі TikTok під ніком "valerikiry".
Для цього у миску наливають теплу воду, додають чайну ложку лимонної кислоти та соди, перемішують і переливають у розпилювач. Такий розчин дозволяє легко протирати полиці та внутрішні стінки холодильника, знищуючи бруд і запобігаючи скупченню бактерій.
Блогерка радить проводити таке прибирання хоча б раз на тиждень. Крім миття, вона залишає всередині холодильника відкриту тарілочку з содою, яка добре вбирає неприємні запахи. Соду слід змінювати раз на два тижні.
Такий простий метод допомагає підтримувати чистоту і свіжість холодильника без хімії, економить час і гроші, а також робить прибирання швидким і простим. Завдяки цьому холодильник залишається охайним, а продукти довше зберігають свіжість.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про три лайфхаки, які збережуть продукти свіжими.