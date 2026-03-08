Рус

Інгредієнти знайдете на кухні: домашній та дешевий розчин, яким можна вимити холодильник

Холодильник
Цей засіб також прибере запахи

Українська блогерка показала простий лайфхак, як швидко і ефективно підтримувати холодильник у чистоті. Вона поділилася рецептом домашнього засобу для миття, який можна приготувати з доступних інгредієнтів.

Відповідне відео можна побачити у соцмережі TikTok під ніком "valerikiry".

Для цього у миску наливають теплу воду, додають чайну ложку лимонної кислоти та соди, перемішують і переливають у розпилювач. Такий розчин дозволяє легко протирати полиці та внутрішні стінки холодильника, знищуючи бруд і запобігаючи скупченню бактерій.

Блогерка радить проводити таке прибирання хоча б раз на тиждень. Крім миття, вона залишає всередині холодильника відкриту тарілочку з содою, яка добре вбирає неприємні запахи. Соду слід змінювати раз на два тижні.

Такий простий метод допомагає підтримувати чистоту і свіжість холодильника без хімії, економить час і гроші, а також робить прибирання швидким і простим. Завдяки цьому холодильник залишається охайним, а продукти довше зберігають свіжість.

