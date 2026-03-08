Не забудьте купить лимонов по акции: 5 лайфхаков, как убрать ими всю квартиру

Эти методы показали свою эффективность на практике

Весенняя уборка ассоциируется с тяжелым и долгим трудом. Но благодаря акционным предложениям можно приобрести обычные лимоны, которые значительно облегчат это дело.

С помощью лимонов можно убрать весь дом от кухни до ванной комнаты. Простыми лайфхаками делятся на портале GoodHousekeeping.

Универсальное чистящее средство

Смешайте одну часть белого уксуса, одну часть воды, цедру лимона и несколько стеблей розмарина в бутылке с распылителем. Это натуральное чистящее средство поможет удалить пятна от жесткой воды в ванной, отчистить мусорные баки, стереть пятна со стен и многое другое.

Лимон может входить в состав универсального моющего средства

Отчистите кухонные доски

При регулярном использовании даже самые лучшие кухонные доски могут покрыться стойкими пятнами. Чтобы их избавиться, протрите доску ломтиком лимона. Для лучшего эффекта посыпьте доску солью или содой.

Благодаря лимону кухонные доски станут как новые.

Удалите мыльный налет

Лимонный сок действует как натуральное кислотное чистящее средство, поэтому он может помочь справиться с мыльным налетом. Просто смешайте его с водой и распылите в ванной, а затем потрите.

Лимонный сок поможет справиться с мыльным налетом

Отчистите микроволновку

Избавьтесь от пятен внутри микроволны раз и навсегда. Для этого наполните большую керамическую миску 200 мл воды и лимоном, лаймом или апельсином, нарезанным тонкими ломтиками, и поместите внутрь. Включите печь на несколько минут, пока раствор не закипит, затем дайте ему остыть в течение пяти минут, прежде чем открывать дверцу. Выньте миску и протрите микроволновку изнутри и снаружи губкой или тряпкой.

С помощью лимона можно легко помыть микроволновку

Избавьтесь от неприятного запаха на кухне

Чтобы освежить раковину на кухне можно положить в нее несколько ломтиков лимонной цедры и оставить на 15-20 минут. После этого достаньте цедру и смыть раковину большим количеством холодной воды.

Лимон поможет избавиться от неприятного запаха из раковины.

