Вернулся странный модный тренд: когда-то это прятали под одеждой

Дизайнеры снова начнут показывать это в своих образах

Этой весной в моде снова появился тренд, который еще недавно считался неудачным элементом гардероба.

Именно этот необычный прием все чаще можно увидеть в современных образах. О нем написали в "femcafe.hu" и показали, как его носить.

Суть тренда в том, что часть бюстгальтера или бралета может немного выглядывать из-под одежды. Например, кружевной бралет виден под пиджаком или сквозь легкий прозрачный топ. Таким образом белье перестает быть лишь скрытым элементом гардероба и становится частью образа.

Бралет

Откуда это взялось

Подобный стиль не является новым. В конце ХХ века дизайнеры начали активно экспериментировать с тем, чтобы показывать элементы белья в нарядах. В 1980-х и 1990-х годах корсеты, видимые бретели и прозрачные ткани часто появлялись на подиумах и в поп-культуре.

Особенно популярным этот прием стал в 1990-х годах. На красных дорожках и в модных коллекциях появлялись прозрачные платья и модели, вдохновленные бельем. В таких образах нижний слой одежды становился заметной частью стиля.

В начале 2000-х тренд получил новую жизнь. Кружевные бюстгальтеры были видны из-под футболок или топов с глубоким вырезом. Такой стиль часто использовали знаменитости, в частности Пэрис Хилтон.

Пэрис Гилтон

Со временем мода изменилась, и подобные образы отошли на второй план. Однако тренд полностью не исчез и снова вернулся в современных коллекциях.

Как носить этот элемент одежды

В 2026 году дизайнеры чаще используют бралеты, которые похожи на полноценный элемент одежды. Они могут иметь кружево, декоративные бретели или простой минималистичный крой. Такие вещи сразу создают так, чтобы их было видно в образе.

Популярности тренда также способствует мода на легкие и прозрачные ткани. В сочетании с многослойной одеждой они позволяют частично видеть нижний слой.

Бюстгальтер можно сочетать с расстегнутой рубашкой или носить вместе с коротким кардиганом. Такой образ выглядит простым, но в то же время продуманным.

Пример, как можно носить бралет

В 2026 году этот тренд больше связан не с откровенностью, а со стилем и сочетанием вещей. Важную роль играют ткани, несколько слоев одежды и правильные пропорции. Бюстгальтер, который немного виден из-под пиджака или прозрачного топа, может стать заметной частью современного образа.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой маникюр будут просить девушки у мастера этой весной.