Именно такой маникюр все будут просить у своего мастера этой весной (фото)

Исследуем самый технологичный тренд года, который идеально подходит к любому гардеробу

Маникюр был популярен всегда, его делают не только женщины, но и мужчины. Мода на эту услугу меняется так же, как на одежду. К слову, на смену длинным миндалевидным формам и массивным белым краям приходит минимализм.

"Телгераф", ссылаясь на Femcafe.hu, расскажет, что этой весной на пике популярности. Мы разберемся, что такое "микрофренч" маникюр (micro-french).

Отказ от лишнего

Основная характеристика нового тренда – ультратонкая линия на самом краю ногтя, которая едва заметно обрамляет его, делая образ мгновенно изысканным. Это полная противоположность моде начала 2000-х, когда белый край занимал почти половину ногтевой пластины. Теперь в приоритете короткая длина и "воздушный" эффект, лишь подчеркивающий естественную красоту рук.

Мкрофренч

Почему это актуально в 2026 году

Современные бьюти-тренды 2026 года ориентированы на комфорт и легкость в уходе. Микрофренч идеально вписывается в это мировоззрение, ведь короткие ногти удобны для ритма современной женщины. Тонкая линия визуально делает ногтевую форму более стройной и изящной. Маникюр выглядит уместно как на деловой встрече, так и на праздничном событии.

Как выглядит микрофренч

Техника выполнения и цветовая гамма

Для создания такого образа на подготовленные ногти наносится чудесное или нежно-розовое основание. Ключевой момент – нанесение максимально тонкой полоски на кончик.

Хотя классический белый цвет остается беспроигрышным вариантом, тренд поощряет эксперименты:

Классика и металлик: белые или металлические микрокончики для сдержанного вида.

белые или металлические микрокончики для сдержанного вида. Сезонные акценты: зимой рекомендуют использовать глубокие оттенки (бордовый, коричневый, серебристый).

зимой рекомендуют использовать глубокие оттенки (бордовый, коричневый, серебристый). Весеннее обновление: для игривости можно выбрать ярко-розовый, солнечно-желтый или небесно-голубой цвета.

Официальный возврат к естественности

Микрофренч – это "разрешение" снова полюбить свои натуральные ногти. Стиль "effortless" (без труда) позволяет выглядеть стильно на протяжении всего сезона, не принося в жертву удобство. Этой весной выбор в пользу лаконичности не означает отказ от элегантности, а наоборот – подчеркивает уверенность в своем стиле.

Ранее "Телеграф" рассказывал, в какие дни марта рыбалка будет удачной.