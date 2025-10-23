Природная усталость как вызов глянцу: почему темные круги под глазами стали модным акцентом, и это не шутка (фото, видео)

Дженна Ортега, Кирстен Стюарт и Эмма Чемберлен превратили "уставший" вид в эстетический акцент, а поколение Z сделало из этого декларацию самопринятия

Еще несколько лет назад beauty-индустрия вела незримую борьбу за исчезновение: исчезновение темных кругов под глазами, мешков, следов хронической усталости. На полке магазина выстраивались батальоны консилеров, патчей и масок – маркетинг обещал нам вечную свежесть.

Сегодня же TikTok, Instagram и даже главные подиумы мира переворачивают взгляд современников на это, казалось бы, "роковое" несовершенство: темные круги под глазами стали настоящей декларацией свободы и самопринятия, став модным трендом. "Телеграф" расскажет о тренде "tired girl makeup" подробнее.

Усталое обаяние: феномен "tired girl makeup" и темных кругов как тренда

Если раньше взгляд "сонной барышни" свидетельствовал либо о бессоннице, либо о бурной ночи, то теперь именно этот look становится хитовым. Вирусный тренд tired girl makeup получил безумную популярность в 2024-2025 годах. Этот стиль – не только об отказе от консилера, но и о том, как уставший вид, поблекшие тени, немного размытую тушь и даже иллюзорные синяки под глазами дизайнеры и визажисты превращают в элемент гламура.

Дженна Ортега и ее "усталый" макияж

Звезды типа Дженны Ортеги (икона современной готики из сериала Венздей) превратили тени под глазами в узнаваемый эстетический акцент. TikTok взрывается хештегами #tiredgirlmakeup, #eyebags и сотнями миллионов просмотров. Некоторые даже рисуют "мешки под глазами" декоративной косметикой, меняя представление общества об идеале лица.

Дефект или маркер опыта: краткий ликбез о темных кругах

Темные круги под глазами еще недавно считали исключительно признаком переутомления или неидеального здоровья. Однако их причины гораздо шире: это генетика, особенности строения кожи, сезонные перепады, изменения гормонального фона, дисбаланс спящего режима, или банальная аллергия. Самое главное – круги под глазами есть у каждого живого человека, но само сочетание индивидуальных причин создает уникальный паттерн для каждого лица.

Кирстен Стюарт не скрывает мешки под глазами

Психологи добавляют: тренд на натуральность стал не только визуальным явлением, но и ответом поколения Z на многолетнее давление недостижимых стандартов красоты. Для молодежи ритуалы ухода и макияжа превращаются в своеобразную терапию, а не инструмент самобичевания.

Актриса Леа Сейду не маскирует синяки

Подиумы, редакции, соцсети: где и как "несовершенства" стали трендом

Главные дома мод мира и модные журналы подхватили тенденцию: луки с минималистическими макияжами, без ретуши, с легкой "синевой" под глазами, можно увидеть в показах Roberto Cavalli, Alaïa, Erdem. Новые послы – инфлюенсеры и актрисы, которые не стесняются своих "недостатков" и даже делают из них фишку.

Модели на показе Milan Fashion Week’s Fall 2025

TikTok-пользователи искренне делятся видео с фразами типа: "У меня эти круги с детства – и это прекрасно!". Более того, некоторые beauty-блоггеры сами устраивают флешмобы, призывая не скрывать "историю собственного лица". В тренде даже неидеальная тушь, небрежные растушевки теней и look после длительной смены или непростой ночи.

Американская модель и музыкант Габриетт и новый тренд

Авторы мировых изданий (Marie Claire, Cosmopolitan) уверены: tired girl makeup – это не просто бьюти-кейс, а часть большого движения за ментальное здоровье и самопринятие. Естественность, уникальность паттернов кожи, легкое подчеркивание собственных особенностей смещают акцент из "пластмассовой" красоты в сторону реального, живого образа. Это вызов ретуши, фильтрам и неустанной погоне за виртуальной идеальностью.

Инфлюенсер Эмма Чемберлен популяризирует усталый макияж

А как же косметология и бьюти-индустрия?

Спрос на маскирующие продукты держится: патчи, кремы с кофеином, корректоры не исчезают с полок. Но в то же время рынок реагирует на новый запрос – средства для контуринга усталости, специальные линии декоративной косметики, которые не только не скрывают, но и подчеркивают этот эффект (сонный взгляд, эффект слез).

Лили-Роуз Депп

Отдельное упоминание – корейский тренд "aegyo-sal" (припухлость под глазами как символ молодости). Западный же вариант стал о другом: не только принимать, но и гордиться индивидуальными морщинами, кругами и другой "живой текстурой" лица.

Корейский тренд "aegyo-sal" с нарисованной припухлостью под глазами

Итак, тренд на видимые темные круги – это не мода на усталость, а увлечение собственной откровенностью. Это шанс избавиться от хронического чувства стыда и затрат на идеальный "камуфляж". Отказ от бесконечной погони за чужим идеалом – выбор поколения, стремящегося к гармонии внутри и снаружи. Свобода выглядеть так, как подсказывает тело и ощущение – вот главная красота современного мира.

Ранее "Телеграф" рассказывал о 7 ошибках в макияже, от которых уходят мужчины. ИИ назвал топ самых главных ошибок, которые совсем не нравятся представителям сильного пола.