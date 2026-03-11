Повернувся дивний модний тренд: колись це ховали під одягом

Дизайнери знову почнуть показувати це у своїх образах

Цієї весни у моді знову з’явився тренд, який ще недавно вважали невдалим елементом гардероба. Те, що раніше намагалися приховати під одягом, тепер спеціально залишають помітним.

Саме цей незвичний прийом дедалі частіше можна побачити у сучасних образах. Про нього написали в "femcafe.hu" і показали, як його носити.

Суть тренду в тому, що частина бюстгальтера або бралету може трохи виглядати з-під одягу. Наприклад, мереживний бралет видно під піджаком або крізь легкий прозорий топ. Таким чином білизна перестає бути лише прихованим елементом гардероба і стає частиною образу.

Бралет

Звідки це взялось

Подібний стиль не є новим. Наприкінці ХХ століття дизайнери почали активно експериментувати з тим, щоб показувати елементи білизни у вбранні. У 1980-х і 1990-х роках корсети, видимі бретелі та прозорі тканини часто з’являлися на подіумах і в попкультурі.

Особливо популярним цей прийом став у 1990-х роках. На червоних доріжках та у модних колекціях з’являлися прозорі сукні та моделі, натхненні білизною. У таких образах нижній шар одягу ставав помітною частиною стилю.

На початку 2000-х тренд отримав нове життя. Мереживні бюстгальтери було видно з-під футболок або топів з глибоким вирізом. Такий стиль часто використовували знаменитості, зокрема Періс Гілтон.

Періс Гілтон

З часом мода змінилася, і подібні образи відійшли на другий план. Проте тренд повністю не зник і знову повернувся у сучасних колекціях.

Як носити цей елемент одягу

У 2026 році дизайнери частіше використовують бралети, які схожі на повноцінний елемент одягу. Вони можуть мати мереживо, декоративні бретелі або простий мінімалістичний крій. Такі речі одразу створюють так, щоб їх було видно в образі.

Популярності тренду також сприяє мода на легкі та прозорі тканини. У поєднанні з багатошаровим одягом вони дозволяють частково бачити нижній шар.

Бюстгальтер можуть поєднувати із розстібнутою сорочкою або носити разом із коротким кардиганом. Такий образ виглядає простим, але водночас продуманим.

Приклад, як можна носити бралет

У 2026 році цей тренд більше пов’язаний не з відвертістю, а зі стилем і поєднанням речей. Важливу роль відіграють тканини, кілька шарів одягу та правильні пропорції. Бюстгальтер, який трохи видно з-під піджака чи прозорого топу, може стати помітною частиною сучасного образу.

