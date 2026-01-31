Экстренные отключения продолжаются. Как в Одессе со светом 31 января, где действуют графики

Ситуация с энергоснабжением областного центра остается сложной

Из-за последствий российских ударов по энергетическим объектам в Одессе в субботу, 31 января, продолжаются экстренные отключения света. Также их применяют частично в Одесском районе и некоторых районных центрах Одесчины.

Для жителей области (только там, где позволяет состояние сети), опубликованы графики на 31 января. Важно учитывать, что ситуация в энергосистеме динамичная, поэтому может меняться.

Графики отключения света в Одесской области 31.01.2026

Где можно узнать актуальную информацию об отключениях света в Одессе и области

на сайте компании ДТЭК "Одесские электросети";

в группе Viber ;

в чате-боте в Telegram.

Отключения света в Украине 31 января — что известно

В течение суток 31 января во всех регионах Украины применяются графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей). Надо отметить, что во многих областях продолжительность отключений стала меньшей.

Энергетики вынуждены применять графики отключений, потому что украинская энергетическая система сильно повреждена российскими обстрелами. При этом враг не прекращает наносить новые удары.

Напомним, ранее народный депутат Украины Сергей Нагорняк, председатель подкомитета ВР по энергоэффективности и энергосбережению рассказал "Телеграфу", что российские удары по энергетике Украины не просто направлены на то, чтобы разделить энергосистему на лево- и правобережную. Ведь Кремль пытается создать так называемые "полуострова".