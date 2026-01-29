Почему дом имеет две очереди отключений или вообще без графика: в ДТЭК ответили на наболевшие вопросы киевлян
-
-
Энергетики дали объяснения
ДТЭК Киевские электросети ответили на самые популярные вопросы жителей столицы о новом графике включений.
Ответы на вопросы, наиболее волнующие киевлян, опубликованы в Facebook.
Как проверить свой адрес в графике и что делать, если его нет
График для конкретного адреса можно проверить на сайте или в чат-боте ДТЭК Киевские электросети, а также в приложении "Киев Цифровой". Если ваш адрес не отображается, сообщите об этом по ссылке: https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Почему нет света, когда по графику он должен быть
В ДТЭК отмечают, что в таком случае, скорее всего, произошла авария. Также нередкой причиной являются повреждения во внутридомовых сетях. Необходимо сначала обратиться в ОСМД или ЖЭК, пишут энергетики. После проверки своих сетей они при необходимости подадут заявку.
Почему по одному адресу может быть два графика
Это означает, что ваш дом подключен к двум отдельным линиям электроснабжения, объясняют специалисты. Из-за этого в разных квартирах свет может появляться по разному расписанию. Определить, к какой линии подключена ваша квартира, в ДТЭК не могут. Об этом располагает информацией только балансодержатель дома.
