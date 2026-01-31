Рус

Екстрені відключення тривають. Як в Одесі зі світлом 31 січня, де діють графіки

Олена Руденко
Відключення світла в Одесі Новина оновлена 31 січня 2026, 11:16
Відключення світла в Одесі. Фото Колаж "Телеграфа"

Ситуація з енергопостачанням обласного центру залишається складною

Через наслідки російських ударів по енергетичних об'єктах в Одесі у суботу, 31 січня, тривають екстрені відключення світла. Також їх застосовують частково в Одеському районі та у деяких районних центрах Одещини.

Для мешканців області (лише там, де дозволяє стан мережі), оприлюднено графіки на 31 січня. Важливо враховувати, що ситуація в енергосистемі динамічна, тому може змінюватися.

Графіки відключення світла в Одеській області 31.01.2026

Де можна дізнатися актуальну інформацію про відключення світла в Одесі та області

Відключення світла в Україні 31 січня — що відомо

Протягом доби 31 січня в усіх регіонах України застосовують графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів). Варто зауважити, що в багатьох областях тривалість відключень стала меншою.

Енергетики змушені застосовувати графіки відключень, бо українська енергетична система дуже пошкоджена російськими обстрілами. При цьому ворог не припиняє завдавати нових ударів.

Нагадаємо, раніше народний депутат України Сергій Нагорняк, голова підкомітету ВР з енергоефективності та енергозбереження розповів "Телеграфу", що російські удари по енергетиці України не просто спрямовані на те, щоб розділити енергосистему на ліво- та правобережну. Адже Кремль намагається створити так звані "півострови".

