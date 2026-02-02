На Одессу надвигается резкое потепление, но с "сюрпризами": когда в город ворвутся "плюсы"

Вторая половина месяца будет еще теплее

В Одессе резко потеплеет после холодов. Столбики термометров резко поползут вверх, однако погода также принесет и осадки.

Об этом сообщают синоптики в своих прогнозах погоды. Так, например, специалисты сайта Meteofor считают, что с 5 февраля в областной центр ворвутся "плюсы" и температура воздуха будет держаться на уровне -2+2 с редкими падениями до -4. Во второй половине месяца может потеплеть еще сильнее. При этом погода также принесет и частые осадки в виде дождей и снега.

Похожего мнения придерживается и метеорологический сервис Meteo.ua. Там также прогнозируют потепление с 5 февраля, когда воздух прогреется до 0+2 градусов. А уже с 12 числа можно ожидать до +6+8 градусов. Возможны осадки в виде дождей и снега.

Похолодание в феврале

В это же время на большей части территории Украины ожидается похолодание. Известный синоптик Игорь Кибальчич в комментарии "Телеграфу" сообщил, что февраль в Украине начнется с новой волны холодов. Причиной низкой температуры станет продвижение арктического воздуха с северо-востока Европы под влиянием антициклона.

Так, в первой декаде февраля в большей части областей, кроме южных, снова ожидаются морозы до -20 °C. С 8–10 февраля морозы начнут постепенно слабеть, хотя на северо-западе холодная погода, вероятно, продержится почти до конца месяца.

Напомним, ранее мы писали о том, что морозы в Украине отступили, но радоваться рано.