На Одесу насувається різке потепління, але з "сюрпризами": коли до міста увірвуться "плюси"

Друга половина місяця буде ще теплішою

В Одесі різко потеплішає після холодів. Стовпчики термометрів різко поповзуть угору, проте погода також принесе й опади.

Про це повідомляють синоптики у своїх прогнозах погоди. Так, наприклад, фахівці сайту Meteofor вважають, що з 5 лютого до обласного центру увірвуться "плюси" і температура повітря триматиметься на рівні -2+2 з рідкісними падіннями до -4. У другій половині місяця може потепліти ще сильніше. При цьому погода також принесе часті опади у вигляді дощів та снігу.

Схожої думки дотримується метеорологічний сервіс Meteo.ua. Там також прогнозують потепління із 5 лютого, коли повітря прогріється до 0+2 градусів. А вже з 12 числа очікується до +6+8 градусів. Можливі опади у вигляді дощів та снігу.

Похолодання у лютому

Водночас на більшій частині території України очікується похолодання. Відомий синоптик Ігор Кібальчич у коментарі "Телеграфу" повідомив, що лютий в Україні розпочнеться з нової хвилі похолодання. Причиною низької температури стане просування арктичного повітря із північного сходу Європи під впливом антициклону.

Так, у першій декаді лютого у більшій частині областей, крім південних, знову очікуються морози до -20 °C. З 8-10 лютого морози почнуть поступово слабшати, хоча на північному заході холодна погода, мабуть, протримається майже до кінця місяця.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що морози в Україні відступили, але радіти зарано.