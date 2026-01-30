Укр

Закарпатье уходит под воду, стихия угрожает людям. Когда угомонится погода

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Паводок подмыл опору газопровода
Паводок подмыл опору газопровода. Фото Коллаж "Телеграф"

Все необходимые службы работают над тем, чтобы не допустить чрезвычайной ситуации

На Закарпатье отступили морозы, несколько дней подряд снег и лед на реках активно тают. Поэтому в водоемах повышается уровень воды, происходит густой ледоход — стихия уже натворила беды.

Что нужно знать:

  • На Закарпатье уже несколько дней интенсивно тают снега и лед на реках
  • Возникают повышение уровня воды в водоемах и густой ледоход, заторы из льда
  • Паводок подмыл опору газопровода, без газа могут остаться 17 населенных пунктов

Как сообщили в Закарпатской областной государственной администрации, из-за резкого таяния снега и подъема уровня воды в Тисе вблизи села Гетиня Береговского района паводок подмыл опору газопровода. Конструкция существенно наклонилась.

Это ставит под угрозу стабильное газоснабжение почти 5 800 абонентов в 17 населенных пунктах: Гетыня, Сасово, Дьяково, Петрово, Бобово, Чепа, Чернотисово, Дюла, Холмовец, Девичное, Затисовка, Большая Паладь, Заболотье, Братово, Окли, Окли Гедь.

Чтобы не допустить возникновения чрезвычайной ситуации, работают все необходимые силы. Работы координирует глава Закарпатья Мирослав Белецкий, утвержден план экстренных мероприятий: зафиксировать трубу и выиграть время для ремонта.

Продолжится ли таяние на Закарпатье в ближайшие дни

Как известно, на Украину снова надвигаются экстремальные морозы. Хотя Закарпатья они не коснутся, понижение температуры прогнозируется и там. В пятницу, 30 января, столбики термометров не будут опускаться ниже нуля, но уже с 31 числа в Закарпатской области похолодает — ночью до -3, днем ожидается +1+3 градуса.

Прогноз погоды на Закарпатье 30 января
Прогноз погоды на Закарпатье 30 января

1 февраля ночью будет до 7 градусов мороза, днем — от 1 мороза до 1 тепла. До 3 февраля по ночам будет минусовая температура, а днем — плюсовая.

Прогноз погоды на Закарпатье 2 февраля.
Прогноз погоды на Закарпатье 2 февраля.

Для Закарпатья подтопление зимой и поздней осенью не является редким явлением. За последнее время самый большой паводок произошел в декабре 2017 года, когда в отдельных реках уровень воды превысил исторический максимум 2001 года. Наводнение охватило низменные районы, разрушая инфраструктуру и затопляя тысячи домохозяйств.

Паводок в Закарпатье, декабрь 2017 года
Паводок в Закарпатье, декабрь 2017 года

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украину идет ультраполярное вторжение. Сухой, арктический воздух стремительно усилит морозы до сильных: ночью 18-23°, днем 10-15°.

Теги:
#Погода #Подтопление #Паводок #Закарпаття