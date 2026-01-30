Закарпатье уходит под воду, стихия угрожает людям. Когда угомонится погода

Все необходимые службы работают над тем, чтобы не допустить чрезвычайной ситуации

На Закарпатье отступили морозы, несколько дней подряд снег и лед на реках активно тают. Поэтому в водоемах повышается уровень воды, происходит густой ледоход — стихия уже натворила беды.

Что нужно знать:

На Закарпатье уже несколько дней интенсивно тают снега и лед на реках

Возникают повышение уровня воды в водоемах и густой ледоход, заторы из льда

Паводок подмыл опору газопровода, без газа могут остаться 17 населенных пунктов

Как сообщили в Закарпатской областной государственной администрации, из-за резкого таяния снега и подъема уровня воды в Тисе вблизи села Гетиня Береговского района паводок подмыл опору газопровода. Конструкция существенно наклонилась.

Это ставит под угрозу стабильное газоснабжение почти 5 800 абонентов в 17 населенных пунктах: Гетыня, Сасово, Дьяково, Петрово, Бобово, Чепа, Чернотисово, Дюла, Холмовец, Девичное, Затисовка, Большая Паладь, Заболотье, Братово, Окли, Окли Гедь.

Чтобы не допустить возникновения чрезвычайной ситуации, работают все необходимые силы. Работы координирует глава Закарпатья Мирослав Белецкий, утвержден план экстренных мероприятий: зафиксировать трубу и выиграть время для ремонта.

Продолжится ли таяние на Закарпатье в ближайшие дни

Как известно, на Украину снова надвигаются экстремальные морозы. Хотя Закарпатья они не коснутся, понижение температуры прогнозируется и там. В пятницу, 30 января, столбики термометров не будут опускаться ниже нуля, но уже с 31 числа в Закарпатской области похолодает — ночью до -3, днем ожидается +1+3 градуса.

Прогноз погоды на Закарпатье 30 января

1 февраля ночью будет до 7 градусов мороза, днем — от 1 мороза до 1 тепла. До 3 февраля по ночам будет минусовая температура, а днем — плюсовая.

Прогноз погоды на Закарпатье 2 февраля.

Для Закарпатья подтопление зимой и поздней осенью не является редким явлением. За последнее время самый большой паводок произошел в декабре 2017 года, когда в отдельных реках уровень воды превысил исторический максимум 2001 года. Наводнение охватило низменные районы, разрушая инфраструктуру и затопляя тысячи домохозяйств.

Паводок в Закарпатье, декабрь 2017 года

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украину идет ультраполярное вторжение. Сухой, арктический воздух стремительно усилит морозы до сильных: ночью 18-23°, днем 10-15°.