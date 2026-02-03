Укр

Разогреет, а потом заморозит? В Одессу идет сильное потепление, почему не стоит спешить радоваться

Денис Подставной
Снежная погода
На большей части территории Украины ожидаются холода

В Одессу идет резкое и ощутимое потепление. Столбики термометров поползут вверх уже со дня на день.

Об этом сообщают синоптики в своих прогнозах погоды. Так, например, по рассчетам специалистов сервиса Meteofor, с 5 февраля в областном центре значительно прогреется воздух. Температурные показатели подскочат с -6-12 до -1-2 градусов, а в последующие дни можно ожидать даже плюсовой температуры — до +1+2 градусов. На таком уровне столбики термометров продержатся до середины месяца, а затем ожидается еще большее потепление — до +4+5 градусов. В некоторые дни возможен дождь.

Погода в Одессе
Похожего мнения придерживается и метеорологический сайт Meteo.ua. Его синоптики прогнозируют потепление с 4 февраля, когда воздух прогреется до -3+2 градусов. Однако данный прогноз отличается тем, что предполагает возможное похолодание во второй половине месяца — до -11-13 градусов.

Погода в Одессе
Похолодание в феврале

В это же время на большей части территории Украины ожидается похолодание. Известный синоптик Игорь Кибальчич в комментарии "Телеграфу" сообщил, что февраль в Украине начнется с новой волны холодов. Причиной низкой температуры станет продвижение арктического воздуха с северо-востока Европы под влиянием антициклона.

Так, в первой декаде февраля в большей части областей, кроме южных, снова ожидаются морозы до -20 °C. С 8–10 февраля морозы начнут постепенно слабеть, хотя на северо-западе холодная погода, вероятно, продержится почти до конца месяца.

Погода в Украине
