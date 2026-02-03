Рус

Розігріє, а потім заморозить? В Одесу йде сильне потепління, чому не варто поспішати радіти

Денис Подставной
Снігова погода
На більшій частині території України очікуються холоди

В Одесу йде різке та відчутне потепління. Стовпчики термометрів поповзуть нагору вже з дня на день.

Про це повідомляють синоптики у своїх прогнозах погоди. Так, наприклад, за розрахунками фахівців сервісу Meteofor, із 5 лютого в обласному центрі значно прогріється повітря. Температурні показники підскочать з -6-12 до -1-2 градусів, а в наступні дні очікується навіть плюсова температура — до +1+2 градусів. На такому рівні стовпчики термометрів протримаються до середини місяця, а потім очікується ще більше потепління до +4+5 градусів. У деякі дні можливий дощ.

Схожої думки дотримується метеорологічний сайт Meteo.ua. Його синоптики прогнозують потепління із 4 лютого, коли повітря прогріється до -3+2 градусів. Однак цей прогноз відрізняється тим, що передбачає можливе похолодання у другій половині місяця — до -11-13 градусів.

Похолодання у лютому

Водночас на більшій частині території України очікується похолодання. Відомий синоптик Ігор Кібальчич у коментарі "Телеграфу" повідомив, що лютий в Україні розпочнеться з нової хвилі похолодання. Причиною низької температури стане просування арктичного повітря із північного сходу Європи під впливом антициклону.

Так, у першій декаді лютого у більшій частині областей, крім південних, знову очікуються морози до -20 °C. З 8-10 лютого морози почнуть поступово слабшати, хоча на північному заході холодна погода, мабуть, протримається майже до кінця місяця.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що до Києва різко увірветься довгоочікуване потепління.

