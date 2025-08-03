Часто встречалась с его бывшими: что известно о жене Арестовича, с которой он разводится

Экс-советник президента и предатель Украины был в браке с Анастасией 10 лет

Несмотря на то, что Алексей Арестович пытался создать себе образ "интеллектуала" и "вечного советника", но оказался предателем, называвшим украинцев "фуфлом", даже в личной жизни не смог добиться успеха. После десяти лет брака его жена подала на развод. К слову, до этого брака он был женат дважды.

Сегодня, 3 августа, экс-советник президента отмечает свой день рождения. Ему исполнилось 50 лет. По этому случаю "Телеграф" решил выяснить, что известно о жене Алексея Арестовича.

В общем в браке Арестович был трижды. Каждая жена родила ему ребенка. Однако о его экс-избранницах ничего не известно. Алексей даже не называл их имена. Однако известно, что от первого брака у него дочь Аэлита, которой сейчас 20 лет, и от второго — дочь Вероника.

Что известно о третьей жене Арестовиче

По специальности Анастасия психолог. Ее страница в Инстаграмм сейчас закрыта, однако на нее подписаны 17 тысяч человек. Раньше женщина активно вела соцсети.

С будущей супругой Алексей познакомился в 2014 году. Тогда он проводил занятия в собственной психологической школе "Апейрон". По словам Анастасии, о своем желании начать отношения он заявил сразу. А уже через две недели Арестович сделал женщине предложение.

Впоследствии пара уехала в Грецию, где они и поженились в 2015 году. Вместе они были 10 лет и у них родился сын Александр.

Анастасии довольно часто приходилось общаться с экс-женами своего мужа, ведь супруги отдыхали с детьми Арестовича от первых браков.

Когда Арестович успокаивал украинцев в начале полномасштабного вторжения и стал едва ли не главным "крашем" страны, Анастасия признавалась, что не ревнует мужа.

В интервью Анне Олицкой в феврале 2024 года Анастасия рассказывала, что проживает в США вместе с мужем и сыном. Тогда она отметила, что боится, что ее избранник может преследовать или угрожать ему.

11 февраля 2025 года Анастасия подала заявление на развод. Впоследствии стало известно, что инициатором разрыва стала жена. Однако до сих пор неизвестно, расторгли ли брак Алексей и Анастасия.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о жене и детях Виталия Кима. На публике они не появляются.