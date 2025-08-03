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Часто встречалась с его бывшими: что известно о жене Арестовича, с которой он разводится

Автор
Наталья Дума
Дата публикации
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Автор
Алексей Арестович был трижды в браке Новость обновлена 03 августа 2025, 11:34
Алексей Арестович был трижды в браке. Фото Колаж Телеграфу

Экс-советник президента и предатель Украины был в браке с Анастасией 10 лет

Несмотря на то, что Алексей Арестович пытался создать себе образ "интеллектуала" и "вечного советника", но оказался предателем, называвшим украинцев "фуфлом", даже в личной жизни не смог добиться успеха. После десяти лет брака его жена подала на развод. К слову, до этого брака он был женат дважды.

Сегодня, 3 августа, экс-советник президента отмечает свой день рождения. Ему исполнилось 50 лет. По этому случаю "Телеграф" решил выяснить, что известно о жене Алексея Арестовича.

В общем в браке Арестович был трижды. Каждая жена родила ему ребенка. Однако о его экс-избранницах ничего не известно. Алексей даже не называл их имена. Однако известно, что от первого брака у него дочь Аэлита, которой сейчас 20 лет, и от второго — дочь Вероника.

Что известно о третьей жене Арестовиче

По специальности Анастасия психолог. Ее страница в Инстаграмм сейчас закрыта, однако на нее подписаны 17 тысяч человек. Раньше женщина активно вела соцсети.

Анастасия Арестович

С будущей супругой Алексей познакомился в 2014 году. Тогда он проводил занятия в собственной психологической школе "Апейрон". По словам Анастасии, о своем желании начать отношения он заявил сразу. А уже через две недели Арестович сделал женщине предложение.

Арестович с женой

Впоследствии пара уехала в Грецию, где они и поженились в 2015 году. Вместе они были 10 лет и у них родился сын Александр.

Арестович и его супруга Анастасия

Анастасии довольно часто приходилось общаться с экс-женами своего мужа, ведь супруги отдыхали с детьми Арестовича от первых браков.

Когда Арестович успокаивал украинцев в начале полномасштабного вторжения и стал едва ли не главным "крашем" страны, Анастасия признавалась, что не ревнует мужа.

В интервью Анне Олицкой в феврале 2024 года Анастасия рассказывала, что проживает в США вместе с мужем и сыном. Тогда она отметила, что боится, что ее избранник может преследовать или угрожать ему.

Арестович с женой

11 февраля 2025 года Анастасия подала заявление на развод. Впоследствии стало известно, что инициатором разрыва стала жена. Однако до сих пор неизвестно, расторгли ли брак Алексей и Анастасия.

Арестович разводится

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о жене и детях Виталия Кима. На публике они не появляются.

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