"Украинских командиров могут судить в Гааге" – ветеран Юрий Гудыменко рассказал о встречах с политиками и генералами Косово

Глава антикоррупционного рады при Минобороны во время визита в Республику Косово провел ряд встреч с политиками и высокоранговыми офицерами, воевавшими за независимость страны во время войны 1998-99 годов. Среди них – Агим Чеку, экс-премьер-министр и генерал Армии освобождения Косово (UÇK).

В своем посте Гудыменко процитировал одного из собеседников: "…Когда-то и вы будете стоять на площадях и требовать перестать судить ваших командиров в Гааге. Но они не перестанут. Но они не перестанут. И Косово, и Украина – часть Европы, Сербия и Россия – нет. Суду в Гааге будет легче судить тех, на кого можно надавить и заставить, и это вы будете."

Гудыменко подчеркнул, что опыт косоваров, переживших балканскую войну, может быть полезен для Украины. Это касается не только боевого опыта, но и послевоенного развития страны, международных отношений и гуманитарных вопросов.

Глава ГАР МОУ отдельно остановился на вопросе отношения к ветеранам в послевоенной стране: "Главное для ветеранов – достоинство и уважение. Это не о льготах и пенсиях. Сколько бы ты ни дал деньгами, все равно будет мало. Как оценить в евро поступок человека, который шел насмерть? А вот уважение, уважение, честь – это другое дело. Это самое важное", – процитировал он одного из генералов Республики Косово.

Напомним, Юрий Гудыменко еще до полномасштабного вторжения инициировал установку Колокола памяти возле Министерства обороны. Колокол раздавался столько раз, сколько украинских военных погибли в этот день в разные годы.