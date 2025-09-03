Гудыменко: сначала склады, потом дороги

Глава Общественного антикоррупционного совета при МОУ поднял вопрос стратегических запасов для армии

Во время встречи с замминистра обороны Анной Гвоздяр Юрий Гудыменко и члены Общественного антикоррупционного совета при МОУ обозначили ключевые риски, возникающие из-за объединения Минобороны и Минстратегпрома. Сегодня сложилась ситуация, при которой одно министерство одновременно заказывает, заключает контракты, производит, проверяет и принимает вооружение, а в случае проблем еще судится со своими же подрядчиками. Такая концентрация функций создает масштабные коррупционные угрозы.

"По окончании активной фазы все начнут бегать вокруг восстановления, строить дороги, перерезать ленточки и так далее. А первое, что мы должны сделать — заполнить склады. Под завязку, под крышечку. И повторить эту процедуру несколько раз. Только после этого – дороги, садики, лавочки и все остальное", – заявил Гудыменко, подняв на встрече вопрос стратегических запасов для армии. Замминистра согласилась с позицией главы ОАС МО и пообещала взять вопрос на контроль.

Отдельно участники обсудили кейсы Павлоградского химзавода и Спецтехноэкспорта, где уже были зафиксированы факты злоупотреблений. Речь также шла о давлении силовиков на производителей оружия, которое часто выдается за борьбу с коррупцией, но на самом деле блокирует производственные процессы. В ответ Гвоздяр признала потребность в балансе между контролем и защитой отрасли.

В рамках встречи поднимался и вопрос запуска Defence City, инициативы по созданию специального правового режима для оборонной промышленности. Общественный совет высказал ряд критических замечаний. Часть противоречивых норм уже исключена, а законопроекты отправлены на доработку. В то же время ряд отраслевых объединений, в частности Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины (NAUDI), призывает не принимать документы в нынешнем виде.