Гудыменко выступил против планов Минобороны по слиянию АОЗ и ГОТ

Общественный антикоррупционная рада при МОУ (ОАР МОУ) обратил внимание на возможные риски, запланированного Министерством слияния двух структур. В частности, глава ОАР МО Юрий Гудыменко назвал ключевым риском "отсутствие стратегии в этом и многих других вопросах, связанных с Минобороны и обороной в целом".

Речь идет о планах объединения Агентства оборонных закупок (АОЗ) и ГOT (Государственного оператора тыла) с 1 января 2026 года. Совокупный бюджет этих структур превышает 500 млрд. грн., а от их эффективности зависит своевременное и качественное обеспечение Сил обороны. Процесс объединения начал прошлый министр обороны Умеров, писавший о необходимости такого слияния для того, чтобы "оптимизировать управление и усилить скорость обеспечения войска".

В официальном обращении на странице Facebook антикоррупционщики напомнили, что АОЗ и ГОТ создавались как отдельные независимые организации со своими наблюдательными советами. Также они работают на разных рынках: ГОТ закупает имущество и питание, преимущественно из-за тендерных процедур с применением Prozorro. АОЗ отвечает за оружие и боеприпасы, имеет высокий уровень закрытости и работает, в частности, через прямые контракты на международных рынках. По мнению экспертов, сочетание разных типов закупок в одной структуре может снизить прозрачность процессов и повысить коррупционные риски.

В ОАР МОУ подчеркивают, что инициатива слияния является отдельным тактическим шагом, а не частью стратегии, поскольку предложения сделать объединенное агентство единственным закупщиком для всех сил сектора безопасности и обороны (ВСУ, НГУ, СБУ, ГУР, ГНСУ и т.д.) хотя и звучали, однако такое решение не приняли и над соответствующей стратегией.

Среди рисков называют неопределенность источников экономии, которая названа одной из целей слияния. Эксперты предполагают, что оптимизация произойдет за счет сокращения низовых менеджеров закупок, что может усугубить операционную деятельность.

Также в заявлении говорится и о возможных плюсах объединения агентств: например, улучшение администрирования самого Министерства обороны и управление бюджетными программами. Также, в ОАР МО заявляют, что для ГОТ положительным может считаться любое принятое решение, потому что текущее "подвешенное" состояние приводит к оттоку кадров, а также постоянным конфликтам с разными участниками рынка.

"Также к возможным плюсам присоединения можно отнести и возможность в условиях кадрового кризиса сконцентрировать лучшие кадры в одном агентстве, сделать логические при объединении сокращения, которые не снизят эффективность работы. В то же время, это может быть и минусом, как мы уже отмечали, в зависимости от выбранного формата, который широкой публике еще не был презентован" — говорится в заявлении ОАР МО.

В итоге Рада призвала Министерство подходить к решениям такого уровня с полным пониманием рисков и карты процессов.