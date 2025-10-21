"Українських командирів можуть судити в Гаазі" – ветеран Юрій Гудименко розповів про зустрічі з політиками і генералами Косово

Голова антикорупційної ради при Міноборони під час візиту у Республіку Косово провів низку зустрічей із політиками та високоранговими офіцерами, які воювали за незалежність країни під час війни 1998-99 років. Серед них – Аґім Чеку, експрем'єр-міністр та генерал Армії визволення Косова (UÇK).

В своєму пості Гудименко процитував одного з співрозмовників: "…Колись і ви будете стояти на площах і вимагати перестати судити ваших командирів у Гаазі. Але вони не перестануть. І Косово, і Україна – частина Європи, Сербія і Росія – ні. Суду в Гаазі буде легше судити тих, на кого можна натиснути і примусити, і це будете ви."

Гудименко наголосив, що досвід косоварів, які пережили балканську війну може бути корисним для України. Це стосується не тільки бойового досвіду, а й повоєнної розбудови країни, міжнародних відносин та гуманітарних питань.

Голова ГАР МОУ окремо зупинився на питанні ставлення до ветеранів у повоєнній країні: "Головне для ветеранів – гідність і повага. Це не про пільги і пенсії. Скільки б ти не дав грошима, все одно буде мало. Як оцінити в євро вчинок людини, яка йшла на смерть? А ось пошана, повага, честь – це інша справа. Це найважливіше", – процитував він одного з генералів Республіки Косово.

Нагадаємо, Юрій Гудименко ще до повномасштабного вторгнення ініціював встановлення Дзвону памʼяті біля Міністерства оборони. Дзвін лунав стільки разів, скільки українських військових загинули в цей день у різні роки.