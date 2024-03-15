Умирал в адских муках: родители одиннадцатиклассника из Харькова добиваются правды о причинах его смерти

У 16-летнего парня начались проблемы с печенью, рвота и отказали почки

В этом году 16-летний Влад из Харькова должен был окончить 11-й класс, но до своего выпускного парень не дожил несколько месяцев. И вовсе не из-за российской ракеты. В последний день 2023-го года он умер в муках в местной больнице, получив тяжелые осложнения после операции. Симптомы очень схожи с теми, что наблюдались у пациентов клиники Руднева в Днепре.

Родители Владислава Васильченко, придя в себя после шока, обратились в полицию и надеются выяснить, что привело к преждевременной кончине их сына — препарат для анестезии или врачебная ошибка. "Телеграф" разбирался в перипетиях истории.

В больнице проглядели перитонит

Первую операцию Влад перенес из-за родовой травмы в месячном возрасте — тогда ему установили шунтирующую систему, которая отводила лишнюю спинномозговую жидкость (ликвор) из головы в брюшную полость. После этого раз в год мальчик проходил плановые обследования.

— В целях профилактики сыну делали томографию, КТ, все было всегда в порядке. Кроме того, он не стоял нигде на учете, потому что развивался нормально, не было никаких ни отклонений, ни заторможенности, — рассказала мама парня Ольга Васильченко. — В шесть лет и потом еще через пару лет ему удлиняли трубочки, по которым выходил ликвор, потому что он рос и становилось недостаточно их длины. Это делалось под наркозом и никогда не было с ним вопросов, ни аллергии, ничего. Еще раз в больнице Влад оказался прошлой осенью, когда начал жаловаться на зрение, выяснилось, что система оказалась порвана, и ее заменили.

Через некоторое время после этого, по словам Ольги, сына стали беспокоить боли в животе. 29 ноября в Харьковской областной детской клинической больнице №1 парня обследовали, на УЗИ "увидели" ликворную кисту в брюшине и посоветовали обратиться в отделение детской нейрохирургии при городской больнице, где его ранее оперировали.

Влад оказался в больнице из-за боли в животе, а затем врачи провели ему роковую операцию.

— Ночью у Влада открылся свищ на швах, оставшихся после замены системы, мы едем в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи им. проф. Мещанинова. Там ему под местной анестезией подтянули трубку, но боль не ушла. Врач сказал, что это из-за того, что давит край трубки под ребро, и если он будет продолжать беспокоить, то можно будет ее переставить.

Но через три дня состояние сына резко ухудшается, я его везу в областную детскую больницу и оказывается, что у него развился гнойный перитонит. Случай уже был запущенный, то есть в "неотложке" пропустили момент, когда можно было принять меры и не допустить осложнений. Сын неделю провел в реанимации, очень был тяжелый, но его, слава Богу тогда выходили. Он начал кушать, ходить в туалет, то есть, шел на поправку, — добавляет Ольга.

Мама Влада уточняет, что из-за воспаления брюшины медики предложили вывести временно шунтирующую систему в мочевой пузырь. Но для этого нужно было выждать какое-то время, пока показатели не придут в норму. И вдруг неожиданно после обхода 27 декабря медсестра сообщила Ольге, что сына будут оперировать.

— Я пыталась выяснить, с чем вызвана спешка, ведь ликвор буквально на днях был критически плохим, — вспоминает Ольга. — Но меня уверили, что можно оперировать. Сын, конечно, не хотел, тоже не понимал, почему не ждут января, как планировали, видно, чувствовал. Операция началась где-то в 14:30, а спустя полтора часа вышел врач и сказал, что все хорошо, Влад приходит в себя и его будут переводить в палату.

Через время санитарка вывезла на кушетке сына, а он у меня под ростом метр восемьдесят, весь трясется, губы синие, отекший какой-то. Я спрашиваю: "А что с ребенком?", санитарка мне: "Ничего, он просто замерз, отходит от наркоза".

Но я-то знаю, как это с ним происходит, ну, был бледненький раньше, слабый, а тут совсем другая картина. Я пытаюсь добиться, где анестезиолог, а она, оказалось, уже на другой операции. Только когда я начала кричать, понимая, что с сыном происходит что-то страшное, появилась и анестезиолог, и нейрохирург, засуетились, забегали, что-то начали делать, — рассказывает Ольга.

"Не держал давление" и пожелтел

Еще чуть более суток — до 20:00 28 декабря Влад провел в Больнице скорой медпомощи, а затем его перевели в областную детскую больницу.

— В "неотложке" не могли понять, что с сыном. Он "не держал давление", пожелтел, то есть начались проблемы с печенью, рвал, потом остановились почки, соответственно пошел отек, — говорит Ольга. — И то ли они не имели нужного оборудования, чтобы дальше как-то бороться, то ли хотели снять с себя ответственность, но приняли решение о переводе. Возможно, если бы это сделали сразу, то Влада можно было спасти. Но врачи в областной больнице уже были бессильны. Умирал мой ребенок в адских муках, боль была нестерпимая и ничем ему нельзя было помочь.

После обращения родителей в полицию, по факту смерти их 16-летнего сына было открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 140 Уголовного кодекса Украины ("Неисполнение или ненадлежащее исполнение медицинским или фармацевтическим работником своих профессиональных обязанностей вследствие небрежного или недобросовестного к ним отношения, если это повлекло тяжкие последствия для несовершеннолетнего"). Ведется расследование, но до его окончания еще далеко.

— Надеемся, что мероприятия, проводимые в рамках расследования, помогут установить, почему умер мой ребенок. Было ли что-то не столько с самим препаратом для анестезии, а вводился, судя по записям в истории болезни, пропофол, или его неправильно сохраняли, или превысили дозу, — говорит Ольга Васильченко.

Вместе с сыном Ольга строила планы на его будущее, но им не суждено было сбыться.

Делать какие-то выводы сейчас я не могу, потому что не специалист, но хочу, чтобы те, кто в этом компетентны, выяснили, что же произошло. Ребенок заходил в больницу на своих ногах, по сути, хирургическое вмешательство было плановым, не ургентным. И нас уверяли, что все будет нормально. А в итоге вышло так, что именно после операции у него возникла полиорганная недостаточность, то есть отказали все органы, — рассказывает мать погибшего парня.

Как сообщал ранее "Телеграф", после смерти трех пациентов днепровской клиники и возникновения осложнений еще у восьми, Гослекслужба налагала запрет на использование нескольких препаратов. В их числе были и те, которые имеют в своем составе активное вещество пропофол, но позже их использование возобновили.

В научной медицинской литературе отмечается, что упомянутый пропофол с момента своего запуска в конце 1980-х стал "одним из самых популярных препаратов, применяющихся как для индукции и поддержки анестезии, так и для седации пациентов в отделениях интенсивной терапии". Но при его использовании возникали разного рода осложнения, которые обозначили как синдром инфузии пропофола (СИП). В 1992 году была впервые установлена связь между СИП и единичными смертями детей, а в 2008-м Консультативный комитет по контролю за управлением продуктами и лекарствами (США) обратил внимание на 1139 подозрительных клинических случаев синдрома, летальность в котором составила 30%.

К слову, в той самой клинике, где оперировали Влада с использованием препарата, который уже фигурировал в смертельных случаях, работала Карина Кравчун. Одна из трех пациентов, которые умерли после обращения в днепровскую клинику Руднева. Отец еще одной жертвы медиков — 11-летнего Ильи — Роман Шишаков продолжает вести борьбу, за то, чтобы виновные в его смерти были наказаны.