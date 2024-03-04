Умерла на четвертый день жизни: во Львове произошла трагедия с новорожденной, родители обвиняют врачей

Полиция ведет расследование по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей врачами

Во Львовском перинатальном центре произошла трагедия, в результате которой на четвертый день жизни умерла новорожденная девочка. Теперь ее родители хотят добиться справедливости через суд.

Как пишет Zaxid.net, девочка родилась в семье Марии и Владимира Остапчуков из села Лопатин во Львовской области. Ребенок родился здоровым на 34 неделе беременности, а состояние младенца оценили как "оптимальное" (7 баллов по шкале Апгар), но смерть наступила спустя четыре дня из-за инфекционного заболевания.

"Ребенок родился 7 из 10 баллов по шкале Апгар, самостоятельно дышал и плакал, но так как он был недоношен, то его направили в интенсивную терапию для надзора. Меня перевели в интенсивную терапию, чтобы контролировать мое состояние, потому что оно было тяжелым", — рассказала журналистам мама девочки.

Женщина объяснила, что заведующая отделением интенсивной терапии Вероника Колдра не демонстрировала никаких признаков того, что у девочки есть какие-то проблемы со здоровьем.

"12 декабря врач сообщила, что в желудочном катетере дочери небольшие следы крови, и это ничего страшного, будут наблюдать, а уже ближе к вечеру меня позвали и сказали, что ребенок в критически тяжелом состоянии и не поддается реанимационным мероприятиям. Ребенок умер у меня на глазах, это очень психологически травматично для любой женщины", — добавила Мария Остапчук.

По ее словам, никаких объяснений от врачей они не получили, а все версии врачей содержали намек на то, что ребенок заразился чем-то от матери. Впрочем, сама Остапчук убеждена, что заражение произошло в больнице.

Родители попытались получить документы, в которых отображено лечение младенца, однако врачи отказали. Поэтому супруги обратились к правоохранителям, а те по итогу судмедэкспертизы сообщили, что причиной смерти стал сепсис (чрезмерный ответ иммунной системы на инфекцию).

Семья девочки верит в то, что виновные будут наказаны, а также хотят проинформировать общество о том, что никто не защищен от халатности врачей.

Журналисты попытались связаться с Колдрой, но та отказалась от любых комментариев. Полиция уже ведет расследование инцидента.

Как сообщалось ранее, в Житомирской области в понедельник, 4 марта, 5-летний мальчик выпал из окна 9-го этажа дома. Ребёнок погиб на месте от полученных травм