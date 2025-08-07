"Придворный шут": в Азербайджане поставили на место Михалкова, который "упрекнул" Баку в неблагодарности и попытался оправдать войну против Украины

На фоне существенного ухудшения отношений России и Азербайджана, что только обостряется из-за недвусмысленной поддержки Баку территориальной целостности и суверенитета нашего государства, в РФ набирает обороты антиазербайджанская истерия. К российскому пропагандистскому хору недавно присоединился российский режиссер и сторонник войны против Украины Никита Михалков.

Он посвятил Азербайджану целый выпуск своей программы "Бесогон", в котором обвинял Баку в неблагодарности и некрасиво оправдывал российскую агрессию против Украины. Как ответили "бесогону" с имперскими замашками азербайджанцы, рассказывает OBOZ.UA.

Что сказал Михалков

На "мощный ответ" России Азербайджану в виде очередного набора пропагандистских тезисов в исполнении Михалкова обратил внимание украинский нардеп Алексей Гончаренко.

"Когда Азербайджан ставит на место россиян, просыпаются со своими фейками придворные шуты типа Михалкова. Мы хорошо знаем, на что способны эти кремлевские рты. И чем громче они кричат, тем безнадежнее себя чувствуют. Империя убогих, не иначе", – написал нардеп.

Пост в Telegram нардепа Алексея Гончаренко

В своей программе некогда уважаемый российский режиссер, давно и преданно служащий Кремлю, использовал остатки своего былого авторитета для нападок на Азербайджан, "посмевший" защищать своих соотечественников в РФ от произвола российских силовиков, требовать ответственности россиян, причастных к сбиванию над Чечней азербайджанского пассажирского лайнера, и публично поддерживать территориальную целостность Украины.

Михалков в лучших традициях геббельсовщины взялся поучать Азербайджан и рассказывать об "антироссийских нарративах" в некогда союзном государстве.

Вспомнил "бесогон" и об известном лишь Москве "огромном участии" России в урегулировании ситуации в Карабахе. А убийство представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге, ставшее спусковым крючком для резкой конфронтации между Баку и Москвой, Михалков считает делом "абсолютно внутреннего характера, ведь эти люди с 1990-х годов являются гражданами РФ".

Но особенно печет Михалкову адресованный украинцам президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на Шушинском медиафоруме совет: никогда не соглашаться на оккупацию своей земли. По версии российского режиссера, Россия не разрушает украинские города и села без всякой на то причины, а "освобождает от бандеровских нацистов".

Михалкова ужасно возмущает сам факт, что бывшие российские колонии вроде Узбекистана и Азербайджана не выражают России благодарности за ее "взносы". Геноцид других народов, эксплуатацию природных ресурсов захваченных стран, высасывание из них всех доходов, тотальное уничтожение национальных культур и языков, а также их носителей, которые веками практиковала Москва с порабощенными народами, по мнению Михалкова, не могут быть причиной для отсутствия "благодарности" к колонизаторам и стремления самим строить собственное будущее.

Азербайджанцы ответили кремлевскому "бесогону"

Ответ Михалкову не заставил себя ждать, его подготовили журналисты азербайджанского сайта Caliber.Az, которых не поразили ни регалии российского режиссера, ни его красноречие, ни виртуозные манипуляции для распространения российского шовинизма и оправдания агрессии.

Как отметил украинский журналист Дмитрий Гордон, они прошлись по каждому заявлению пропагандиста. А также дали исчерпывающую характеристику этого яркого представителя "великой русской культуры", за свою жизнь доведшего до идеала свое единственное настоящее умение: прислуживать тем, кто у власти, и топтать своих предыдущих "хозяев".

"Никита Михалков представляет собой образ номенклатурного подхалимажа, не тонущего и наделенного талантом подстроиться под любую власть. Мы же ничего не забыли. Мы хорошо помним, как он пел дифирамбы Михаилу Горбачеву, потом – Борису Ельцину, теперь вот – действующему руководству в Кремле. И каждый раз, восторженно воспевая действующую власть, он не упускал возможности – а вдруг зачтется – едко пройтись по бывшему руководителю, для которого в свое время не жалел ни реверансов, ни лести. Это качество удивительно характеризует его как придворного шута, готового в любой момент предать бывшего хозяина и присягнуть на верность новому правителю", – говорится в ответе азербайджанских журналистов российскому "бесогону".