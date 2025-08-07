"Придворний блазень": в Азербайджані поставили на місце Михалкова, який "дорікнув" Баку в невдячності та спробував виправдати війну проти України

На тлі суттєвого погіршення відносин Росії та Азербайджану, що лише загострюється через недвозначну підтримку Баку територіальної цілісності та суверенітету нашої держави, у РФ набирає обертів антиазербайджанська істерія. До російського пропагандистського хору нещодавно долучився російський режисер та прихильник війни проти України Микита Михалков.

Він присвятив Азербайджану цілий випуск своєї програми "Бєсогон", у якому звинувачував Баку в невдячності та незугарно виправдовував російську агресію проти України. Як відповіли "бєсогону" з імперськими замашками азербайджанці, розповідає OBOZ.UA.

Що сказав Михалков

На "потужну відповідь" Росії Азербайджану у вигляді чергового набору пропагандистських тез у виконанні Михалкова звернув увагу український нардеп Олексій Гончаренко.

"Коли Азербайджан ставить на місце росіян, прокидаються зі своїми фейками придворні блазні типу Михалкова. Ми добре знаємо, на що здатні ці кремлівські роти. І чим голосніше вони кричать, тим безнадійніше почуваються. Імперія убогих, не інакше", – написав нардеп.

Пост в Telegram нардепа Олексія Гончаренка

У своїй програмі колись шанований російський режисер, що давно й віддано служить Кремлю, використав рештки свого колишнього авторитету для нападів на Азербайджан, що "насмілився" захищати своїх співвітчизників у РФ від свавілля російських силовиків, вимагати відповідальності росіян, причетних до збиття над Чечнею азербайджанського пасажирського лайнера, та публічно підтримувати територіальну цілісність України.

Михалков у найкращих традиціях геббельсівщини взявся повчати Азербайджан і розповідати про "антиросійські наративи" в колись союзній державі.

Згадав "бєсогон" і про відому лише Москві "величезну участь" Росії у врегулюванні ситуації в Карабаху. А вбивство представників азербайджанської діаспори в Єкатеринбурзі, що стало спусковим гачком для різкої конфронтації між Баку та Москвою, Михалков вважає справою "абсолютно внутрішнього характеру, адже ці люди з 1990-х років є громадянами РФ".

Та особливо пече Михалкову адресована українцям президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим на Шушинському медіафорумі порада: ніколи не погоджуватися на окупацію своєї землі. За версією російського режисера, Росія не руйнує українські міста та села без жодної на те причини, а "звільняє від бандерівських нацистів".

Михалкова страшенно обурює сам факт, що колишні російські колонії на кшталт Узбекистану та Азербайджану не висловлюють Росії вдячності за її "внески". Геноцид інших народів, експлуатацію природних ресурсів захоплених країн, висмоктування з них усіх прибутків, тотальне знищення національних культур та мов, а також їхніх носіїв, що століттями практикувала Москва з поневоленими народами, на думку Михалкова, не можуть бути причиною для відсутності "вдячності" до колонізаторів та прагнення самим будувати власне майбутнє.

Азербайджанці відповіли кремлівському "бєсогону"

Відповідь Михалкову не забарилася. Її підготували журналісти азербайджанського сайту Caliber.Az, котрих не вразили ні регалії російського режисера, ні його красномовство, ні віртуозні маніпуляції для поширення російського шовінізму та виправдовування агресії.

Як зазначив український журналіст Дмитро Гордон, вони пройшлися по кожній заяві пропагандиста. А також дали вичерпну характеристику цього яскравого представника "великої російської культури", що за своє життя довів до ідеалу своє єдине справжнє вміння: прислуговувати тим, хто при владі – і топтати своїх попередніх "хазяїв".

"Микита Михалков являє собою образ номенклатурного підлабузника, що не тоне і наділений талантом підлаштовуватися під будь-яку владу. Ми ж нічого не забули. Ми добре пам'ятаємо, як він співав дифірамби Михайлу Горбачову, потім – Борису Єльцину, тепер ось – нинішньому керівництву у Кремлі. І щоразу, захоплено оспівуючи чинну владу, він не втрачав можливості – а раптом зарахується – їдко пройтися по колишньому керівнику, для котрого свого часу не шкодував ані реверансів, ані лестощів. Ця якість дивовижно характеризує його як придворного блазня, готового в будь-яку мить зрадити колишнього господаря і присягнути на вірність новому правителю", – йдеться у відповіді азербайджанських журналістів російському "бєсогону".