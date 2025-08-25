У Шабунина нашли имение в США стоимостью более 1 млн долларов, – СМИ

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин может быть владельцем дома в США, оформленного на другое лицо – гражданина Штатов. Стоимость недвижимости – более 1 млн долларов, сообщает УНИАН .

"Источник, знакомый с материалами уголовного дела в отношении Шабунина, сообщает, что он действительно может быть фактическим собственником дома в Берлингтоне, оформленного на лицо – гражданина США. И "светить" в декларации свое имение Шабунин не хотел потому, что тогда пришлось бы объяснять, откуда он взял деньги, на его приобретение. Стоимость такого дома в США, как у Шабунина, стартует от 1 млн долларов, или около 42 млн гривен", – отмечается в расследовании.

Журналисты-расследователи сообщают, что Шабунин скрыл в декларации не только факт владения этим домом, но даже то, что в 2023 году его жена с детьми жили в нем.

"11 марта 2023 года Виталий Шабунин просит своего товарища Ростислава Симикова, проживающего в США, отправить его супруге Елене Шабуниной отделку для ремонта интерьера нового жилья. Расследование помогло установить адрес дома Шабунина: штат Нью-Джерси, город Берлингтон, 4-й Фонтанный бульвар. По этому адресу размещается жилое здание площадью 251 квадратный метр, оформленное на человека с американским паспортом Томаса Спадаро. Осинт-анализ фотографий подтвердил факт проживания семьи Шабунина именно в этом доме", — подчеркивают они.

Авторы расследования считают, что Шабунин утаил американскую собственность из-за того, что у него недостаточно официальных доходов для ее легализации. Но средства, которыми оперировал антикоррупционер, согласно отчетам его организации, составляют миллионы долларов.

"Только за время деятельности его грантовой организации через ее счета прошло более 10 миллионов долларов международной помощи. А грантодателям будет интересно узнать, как деньги, выделенные Виталию на борьбу с коррупцией, превратились в несколько сот квадратных метров уютного имения в небольшом городке на севере штата Вермонт", — считают они.

Информация о доме, отмечается в материале, стала известна во время расследования громкого уголовного дела против Шабунина об уклонении от службы в Вооруженных Силах Украины.

Как известно, 11 июля 2025 года ГБР объявило Шабунину подозрение по двум статьям – уклонение от службы и мошенническое завладение имуществом.