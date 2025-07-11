Мошенник и уклонист? Известный активист получил подозрение от ГБР

Накануне у активиста дома проводился обыск

Государственное бюро расследования (ГБР) сообщило о подозрении одному из общественных активистов за уклонение от военной службы и мошенничество. Речь идет о главе "Центра противодействия коррупции" Виталии Шабунине, у которого 11 июля проводились обыски.

Как сообщают в ГБР, подозреваемый систематически уклонялся от службы. Заметим, что ведомство не называет имени активиста, однако УП утверждает, что речь идет именно о Виталии Шабунине.

"Он систематически уклонялся от прохождения военной службы и без законных оснований использовал транспортное средство, предназначенное для нужд Вооруженных Сил Украины. Отмечаем, что данное процессуальное действие никак не связано с его профессиональной деятельностью", — говорится в сообщении.

Виталий Шабунин

По данным ГБР, Шабунин мобилизовался в 2022 году, но долгое время не появлялся на место службы и под видом "командировок" находился в гражданских учреждениях, не принадлежащих к составу Сил обороны. Однако он ежемесячно получал денежное довольствие в размере более 50 тысяч гривен, несмотря на фактическое отсутствие в воинской части.

В ходе расследования было установлено незаконное использование внедорожника, который был ввезен в Украину как гуманитарную помощь для нужд армии — без надлежащего оформления и при отсутствии правовых оснований. Шабунин использовал автомобиль в личных целях, в частности, для передвижения по Киеву.

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 409 УК Украины — уклонение от военной службы в условиях военного положения; ч. 2 ст. 190 УК Украины (в редакции закона на момент совершения уголовного правонарушения) – завладение чужим имуществом путем мошенничества, совершенное в крупных размерах. Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

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