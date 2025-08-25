У Шабуніна знайшли маєток у США вартістю понад 1 млн доларів, – ЗМІ

Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін може бути власником будинку у США, оформленого на іншу особу – громадянина Штатів. Вартість нерухомості – понад 1 млн доларів, повідомляє УНІАН .

"Джерело, знайоме з матеріалами кримінальної справи щодо Шабуніна, повідомляє, що він справді може бути фактичним власником будинку в Берлінгтоні, оформленого на особу – громадянина США. І "світити" у декларації свій маєток Шабунін не хотів тому, що тоді довелось би пояснювати звідки він взяв кошти на його придбання. Вартість такого будинку у США, як у Шабуніна, стартує від 1 млн доларів, або близько 42 млн гривень", – зазначається у розслідуванні.

Журналісти-розслідувачі повідомляють, що Шабунін приховав у декларації не лише факт володіння цим будинком, але й навіть те, що у 2023 році його дружина з дітьми мешкали у ньому.

"11 березня 2023 року Віталій Шабунін просить свого товариша Ростислава Сімікова, який проживає у США, відправити його дружині Олені Шабуніній оздоблення для ремонту інтер’єру нового житла. Розслідування допомогло встановити адресу будинку Шабуніна: штат Нью-Джерсі, місто Берлінгтон, Фонтанний бульвар 41. За цією адресою розташована житлова будівля площею 251 квадратний метр, оформлена на особу з американським паспортом Томаса Спадаро. Осінт-аналіз фотографій підтвердив факт проживання родини Шабуніна саме в цьому будинку", – наголошують вони.

Автори розслідування вважають, що Шабунін приховав американську власність через те, що в нього недостатньо офіційних доходів для її легалізації. Але кошти, якими оперував антикорупціонер, згідно зі звітами його організації, становлять мільйони доларів.

"Лише за час діяльності його грантової організації через її рахунки пройшло понад 10 мільйонів доларів міжнародної допомоги. А грантодавцям буде цікаво дізнатися, як гроші, виділені Віталію на боротьбу з корупцією, перетворилися на декілька сотень квадратних метрів затишного маєтку у невеличкому містечку на півночі штату Вермонт", – вважають вони.

Інформація про будинок, наголошується у матеріалі, стала відомою під час розслідування гучної кримінальної справи проти Шабуніна про ухилення від служби у Збройних Силах України.

Як відомо, 11 липня 2025 року ДБР оголосило Шабуніну підозру за двома статтями – ухилення від служби та шахрайське заволодіння майном.