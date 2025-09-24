Россиянам и дальше придется привыкать к "дроновым санкциям" СБУ, — эксперт
СБУ второй раз за короткий срок дотянулась дронами на расстояние 1 400 километров
СБУ ужесточает дроновые санкции против России: целями Службы стали объекты по всей территории врага, и россияне должны к этому привыкать.Об этом пишет военный эксперт Алексей Копытько.
По мнению Копытько, Трамп сменил свою риторику, в том числе под влиянием "дроновых" ударов по РФ. "Обратимся к традиционной рубрике "Малюк и друзья вводят санкции". Что-то постоянно горит в Крыму. Есть удары по Москве, Астрахани, Башкортостану. В последнем дроны СБУ вторично атаковали один из самых больших комплексов с полным циклом переработки", — пишет эксперт.
Эксперт отмечает, что сегодня простреливается вся российская территория от Балтики до Урала. "СБУ второй раз за короткий срок дотянулась дронами на расстояние 1 400 километров. Поразительное достижение. Значение имеет не только сам факт атаки, но и то, что удар повторный, но отразить его Россия не способна", — считает Копытько.
"Возможности получать сверхприбыли для РФ теперь ограничены. Россия уже вынуждена повышать НДС до 22% и объективно вязнет войне", — резюмирует эксперт.
Напомним, ранее стало известно, что дроны СБУ во второй раз за неделю поразили "Газпром Нефтехим — Салават" в российском Башкортостане. Это один из крупнейших в РФ нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов. Он производит 150 наименований продукции: автомобильных бензинов, дизельного топлива, мазута, битума, полиэтиленов. Расстояние от территории Украины до цели – около 1400 километров.