Россиянам и дальше придется привыкать к "дроновым санкциям" СБУ, — эксперт

СБУ второй раз за короткий срок дотянулась дронами на расстояние 1 400 километров

СБУ ужесточает дроновые санкции против России: целями Службы стали объекты по всей территории врага, и россияне должны к этому привыкать.Об этом пишет военный эксперт Алексей Копытько.

По мнению Копытько, Трамп сменил свою риторику, в том числе под влиянием "дроновых" ударов по РФ. "Обратимся к традиционной рубрике "Малюк и друзья вводят санкции". Что-то постоянно горит в Крыму. Есть удары по Москве, Астрахани, Башкортостану. В последнем дроны СБУ вторично атаковали один из самых больших комплексов с полным циклом переработки", — пишет эксперт.

Эксперт отмечает, что сегодня простреливается вся российская территория от Балтики до Урала. "СБУ второй раз за короткий срок дотянулась дронами на расстояние 1 400 километров. Поразительное достижение. Значение имеет не только сам факт атаки, но и то, что удар повторный, но отразить его Россия не способна", — считает Копытько.

"Возможности получать сверхприбыли для РФ теперь ограничены. Россия уже вынуждена повышать НДС до 22% и объективно вязнет войне", — резюмирует эксперт.