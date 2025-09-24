Росіянам і далі доведеться звикати до "дронових санкцій" СБУ, — експерт

СБУ вдруге за короткий термін дотягнулась дронами на відстань 1 400 кілометрів

СБУ посилює дронові санкції проти Росії: цілями Служби стали об'єкти по всій території ворога і росіяни мають до цього звикати. Про це пише військовий експерт Олексій Копитько.

На думку Копитька, Трамп змінив свою риторику, в тому числі під впливом "дронових" ударів по РФ. "Звернімось до традиційної рубрики "Малюк і друзі вводять санкції". Щось постійно горить у Криму. Є удари по Москві, Астрахані, Башкортостану. В останньому дрони СБУ вдруге атакували один із найбільших комплексів з повним циклом переробки", — пише експерт.

Експерт наголошує, що сьогодні прострілюється вся російська територія від Балтики до Уралу. "СБУ вдруге за короткий термін дотягнулась дронами на відстань 1 400 кілометрів. Досягнення, яке вражає. Значення має не тільки сам факт атаки, а й те, що удар повторний, але відбити його Росія не здатна", — вважає Копитько.

"Можливості отримувати надприбутки для РФ тепер обмежено. Росія вже змушена підвищувати НДС до 22% і об'єктивно в’язне у війні", — резюмує експерт.