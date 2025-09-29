В комитете Рады подвергли сомнению законность решения Наблюдательного совета "Укрэнерго" об увольнении руководства компании

Народный депутат Андрей Жупанин раскритиковал решение наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" об увольнении главы правления компании, назвав его непонятной эскалацией накануне отопительного сезона и принятым с нарушением процедур.

Жупанин напомнил, что Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку уже ранее фиксировала процедурные нарушения в работе наблюдательного совета "Укрэнерго" – в частности, нарушение сроков созыва заседаний и несоответствие порядка согласования кандидатур. "НКЦБФР уже выносила замечания о необходимости соблюдения процедур. И здесь они снова их не соблюдают и совершенно неожиданно для всех принимают такие решения", – отметил депутат.

По его словам, нарушения повторились и в этот раз. "Вчера (26 сентября. — Прим.) в один день состоялось заседание комитета по вопросам назначений, и в тот же день приняли решение всех уволить. То есть вы снова не придерживаетесь процедуры, которую вам уже четко указывали", – подчеркнул Жупанин.

Он отметил, что глава правления был назначен только в начале лета после открытого конкурса. "На это потрачена куча денег, куча времени. Правление было назначено только в начале лета, были потрачены государственные средства на конкурс, за правление все единогласно голосовали. И сейчас я не вижу причин, почему наблюдательный совет так эскалирует ситуацию и принимает такое решение", – сказал он.

Депутат добавил, что даже при наличии разногласий с Министерством энергетики, являющимся акционером компании, у наблюдательного совета были другие способы влиять и отстаивать свои позиции. "Есть масса других способов влиять и отстаивать свои позиции, даже если у тебя есть разногласия с министерством. Министерство является акционером, и нельзя отбрасывать их и делать что хочешь", — подчеркнул Жупанин.

В преддверии сложного зимнего периода компании нужна стабильность, а не управленческий хаос, подытожил депутат. "Компания, на которую возложена задача энергостойкости страны, находится в управленческом шторме, в хаосе… Вместо того чтобы сплотиться и функционировать во благо компании, вы заходите в новый виток конфликта с акционером, с государством вообще", – резюмировал он.

Напомним, 26 сентября наблюдательный совет "Укрэнерго" уволил недавно избранного на прозрачном конкурсе Виталия Зайченко с должности главы правления и назначил Алексея Брехта временным исполняющим обязанности руководителя.

По сообщениям СМИ, Национальная комиссия по регулированию энергетики НКРЭКУ проверит законность увольнения главы "Укрэнерго" и всех членов правления компании, поскольку такие изменения могут негативно повлиять на сертификацию системного оператора.