В Швейцарии придумали "вечные" обогреватели и кондиционеры: как работает система из терракоты, которой 500 лет

В современную эпоху энергетического кризиса и постоянных отключений света, особенно актуально для Украины, поиск альтернативных способов обогрева и охлаждения становится вопросом выживания. Есть ли способы, как спастись в жару и холод?

Швейцарский промышленный дизайнер Сала Валлоттон, выпускник художественного университета ECAL, представил систему Celsius. Она базируется на физических принципах, известных еще 500 лет тому назад.

Как работает "глиняный климат-контроль"

Основа изобретения — терракота (обожженная глина). Это пористый материал, обладающий уникальными термодинамическими свойствами. Система Celsius работает в двух режимах:

Зимой (обогрев). Терракотовая конструкция способна поглощать тепло даже от слабых источников (например, солнечного света из окна или обычной свечи). Глина накапливает эту энергию и медленно отдает ее в помещение в течение многих часов, работая по принципу классической альпийской печи (Kachelofen).

Терракотовая конструкция Celsius помогает деликатно выравнивать температуру в помещении/Фото: Салла Валлоттон

Летом (охлаждение). Внутри конструкции находится резервуар с водой. Благодаря капиллярному эффекту вода пропитывает пористую глину и улетучивается с ее поверхности. При испарении происходит поглощение тепла из воздуха – температура вокруг устройства падает. Это тот самый естественный механизм, по которому человеческое тело охлаждается из-за выделения пота.

Экология против "цивилизации"

Автор проекта отмечает, что современные здания отвечают почти за 40% мирового потребления энергии. Мы привыкли к шумным кондиционерам и дорогим котлам, однако Celsius предлагает полную автономность.

"Почему наши домашние системы должны быть так сложны и непонятны? Я хотел создать что-то простое, эстетическое и долговечное", объясняет Валлоттон.

Заменит ли это кондиционер

Пока что Celsius – это функциональный прототип. Специалисты отмечают, что физика имеет свои ограничения: охлаждающая способность такой глиняной установки в десятки раз меньше мощности обычного мобильного кондиционера. Однако в качестве вспомогательного средства для стабилизации микроклимата или для использования в условиях полного отсутствия энергии это революционное решение.

Для Украины, где вопрос энергонезависимости и подготовки к тяжелым сезонам стоит очень остро, подобные "лоу-тек" решения могут стать подсказкой: иногда ответы на вызовы будущего скрываются в технологиях прошлого.

