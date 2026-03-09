Никаких химикатов: как избавиться от запаха из стиральной машины

Эти методы полностью уберут запах через несколько недель

Многие люди сталкиваются с неприятным запахом в стиральной машине. Он появляется даже после свежевыстиранной одежды.

Можно полностью устранить запах естественными методами, без специальных химических средств. Нужно лишь немного скорректировать привычки, как написали в "nlc."

Почему появляется вонь и как его уснуть

Основная причина – резиновый уплотнитель дверцы. Там скапливается вода, ворсинки, остатки моющего средства и шерсть домашних животных. Промывать его нужно тщательно, используя теплую воду, немного уксуса или соды, старую зубную щетку и тряпку.

Еще одна причина – стирка при низких температурах. Бактерии активно развиваются при 30-40 градусах. Раз в месяц рекомендуют запускать пустую машину при 60 градусах или выше. Дополнительно можно добавить немного уксуса или соды.

Важно и проветривание. После стирки следует оставлять дверцу и дозатор открытыми, чтобы влага быстрее высыхала.

Также следует контролировать количество моющего средства. Излишек накапливается в машинке. Достаточно использовать меньше, чем указано на упаковке.

Через несколько недель запах должен полностью исчезнуть, не используя при этом химию, а просто изменив привычки.

