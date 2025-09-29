В комітеті Ради поставили під сумнів законність рішення Наглядової ради "Укренерго" про звільнення керівництва компанії

Народний депутат Андрій Жупанин розкритикував рішення наглядової ради НЕК "Укренерго" про звільнення голови правління компанії, назвавши його незрозумілою ескалацією напередодні опалювального сезону та таким, що ухвалене з порушенням процедур.

Жупанин нагадав, що Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку вже раніше фіксувала процедурні порушення в роботі наглядової ради "Укренерго" – зокрема порушення строків скликання засідань та невідповідність порядку погодження кандидатур. "НКЦПФР уже виносила зауваження про необхідність дотримання процедур. І тут вони знову їх не дотримуються і абсолютно несподівано для всіх приймають такі рішення", – зазначив депутат.

За його словами, порушення повторилися й цього разу. "Учора (26 вересня. — Прим.) в один день відбулося засідання комітету з питань призначень, і того ж дня прийняли рішення всіх звільнити. Тобто ви знову не дотримуєтеся процедури, яку вам уже чітко вказували", – підкреслив Жупанин.

Він наголосив, що голова правління був призначений лише на початку літа після відкритого конкурсу. "На це витрачено купа грошей, купа часу. Правління було призначене тільки на початку літа, були витрачені державні кошти на конкурс, за правління всі одноголосно голосували. І зараз я не бачу причин, чому наглядова так ескалює ситуацію і приймає таке рішення", – сказав він.

Депутат додав, що навіть за наявності розбіжностей із Міністерством енергетики, яке є акціонером компанії, у наглядової ради були інші способи впливати та відстоювати свої позиції. "Є маса інших способів впливати та відстоювати свої позиції, навіть якщо у тебе є розбіжності з міністерством. Міністерство є акціонером, і не можна відкидати їх і робити що хочеш", – наголосив Жупанин.

Напередодні складного зимового періоду компанії потрібна стабільність, а не управлінський хаос, підсумував депутат. "Компанія, на яку покладене завдання енергостійкості країни, перебуває в штормі управлінському, в хаосі… Замість того щоб згуртуватися і функціонувати на благо компанії, ви заходите в новий виток конфлікту з акціонером, з державою взагалі", – резюмував він.

Нагадаємо, 26 вересня наглядова рада "Укренерго" звільнила нещодавно обраного на прозорому конкурсі Віталія Зайченка з посади голови правління та призначила Олексія Брехта тимчасовим виконувачем обов'язки керівника.

За повідомленнями ЗМІ, Національна комісія з регулювання енергетики НКРЕКП перевірить законність звільнення голови "Укренерго" та всіх членів правління компанії, оскільки такі зміни можуть негативно вплинути на сертифікацію системного оператора.