Прокуратура РФ обвинила в "геноциде" Залужного, Сырского, Порошенко, Турчинова, Пашинского и еще несколько десятков украинцев

Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение относительно "высшего политического и военного руководства Украины".

Генпрокуратура РФ объявила об утверждении обвинительного заключения против 41 представителя украинского политического и военного руководства, заочно обвинив их в "геноциде".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт ведомства.

По версии российского следствия, с апреля 2014 года "обвиняемые и другие должностные лица с целью геноцида" населения Донецкой и Луганской областей "отдали приказы подчиненным военнослужащим ВСУ и другим вооруженным формированиям о применении против мирных жителей огнестрельного оружия, бронетанковой техники, боевой авиации".

В пресс-релизе ведомства перечислен 41 человек. Среди них:

пятый президент Украины Петр Порошенко,

бывший глава Офиса президента Андрей Ермак,

руководитель Службы безопасности Украины Василий Малюк,

главнокомандующий ВСУ Александр Сырский,

бывший премьер-министр Арсений Яценюк,

бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный,

секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров;

бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (2014-2019) Александр Турчинов;

министр обороны Украины Денис Шмыгаль и другие.

Всем этим людям заочно предъявлены обвинения по статье о геноциде, а уголовное дело передано в суд в оккупированной Донецкой области.

Президент Украины Владимир Зеленский в заявлении генпрокуратуры не упоминается.