Прокуратура РФ звинуватила у "геноциді" Залужного, Сирського, Порошенка, Турчинова, Пашинського та ще кілька десятків українців

Генеральна прокуратура Росії затвердила обвинувальний висновок щодо "вищого політичного та військового керівництва України".

Генпрокуратура РФ оголосила про затвердження обвинувального висновку проти 41 представника українського політичного та військового керівництва, заочно звинувативши їх у "геноциді".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт відомства.

За версією російського слідства, з квітня 2014 року "обвинувачені та інші посадові особи з метою геноциду" населення Донецької та Луганської областей "віддали накази підлеглим військовослужбовцям ЗСУ та іншим збройним формуванням щодо застосування проти мирних жителів вогнепальної зброї, бронетанкової техніки, бойової авіації".

У пресрелізі відомства перераховано 41 людину. Серед них:

п’ятий президент України Петро Порошенко,

колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак,

керівник Служби безпеки України Василь Малюк,

головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський,

колишній прем’єр-міністр Арсеній Яценюк,

колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний,

секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Рустем Умєров;

колишній секретар Ради національної безпеки і оборони (2014—2019) Олександр Турчинов;

міністр оборони України Денис Шмигаль та інші.

Усім цим людям заочно висунули звинувачення за статтею про геноцид, а кримінальну справу передали до суду в окупованій Донецькій області.

Президент України Володимир Зеленський у заяві генпрокуратури не згадується.