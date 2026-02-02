Центр противодействия коррупции получил более 8 миллионов долларов за 12 лет работы — СМИ

С момента создания в 2012 году Центр противодействия коррупции Виталия Шабунина на 2024 год заработал более 8 млн долларов. При этом сотрудники организации не декларируют свое состояние, а сама организация за 13 лет проходила аудит только один раз. Об этом сообщают "Украинские новости".

Так, наибольшее финансирование за все время своего существования ЦПК получил в 2024 году – почти 1,5 млн долларов. Данные за 2025 год на сайте Центра пока не обнародованы.

"В соответствии с официальными данными Центра противодействия коррупции, бюджет организации по состоянию на 2024 год достиг 8,1 млн долларов. Около 25% из этой суммы активисты получили от Соединенных Штатов Америки, в частности, из USAID. Также средства поступали от Посольства Великобритании, Всемирного банка и от неизвестных физических или юридических лиц", — говорится в материале.

Также журналисты отметили, что организация с 2012 года проходила аудит только однажды. Его проводила компания RSM по заказу Всемирного банка, сообщили они.

"Аудиторы должны были исследовать, как и на что тратятся средства иностранных налогоплательщиков. Например, в отчете указано, что административно-организационные расходы ЦПК за год составили 6,5 млн грн, из них из них почти 4 млн грн ушло на заработные платы. Самая большая из них была у эксперта по международному пиару — 564,5 тыс. грн. Стоит отметить, что аудиторы проверяли только использование средств заказчиков проверки, поэтому реальный уровень заработных плат в ЦПК определить сложно", – констатировали они.

Отдельно отмечено, что работники Центра противодействия коррупции не декларируют свое состояние с 2022 года.

"В 2024 году официально из них было оформлено 6, а задекларированного дохода — 58,4 млн грн. В 2025, по прогнозу ЦПК, доход Центра должен составлять 81 млн грн (около 2 миллионов долларов). Однако данных о фактически полученных средствах нет", — отметили они.

На сегодня организация имеет 2 бенефициарных владельцев: Дарью Каленюк и Виталия Шабунина.

Виталия Шабунина правоохранители подозревают в уклонении от военной службы и мошенничестве, но сам он все обвинения отвергает.