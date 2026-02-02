Центр протидії корупції отримав більше 8 мільйонів доларів за 12 років роботи — ЗМІ

Від моменту створення у 2012 році Центр протидії корупції Віталія Шабуніна станом на 2024 рік заробив понад 8 млн доларів. При цьому співробітники організації не декларують свої статки, а сама організація за 13 років проходила аудит лише один раз. Про це повідомляють "Українські новини".

Так, найбільше фінансування за весь час свого існування ЦПК отримав у 2024 році – майже 1,5 млн доларів. Дані за 2025 рік на сайті Центру поки що не оприлюднені.

"Відповідно до офіційних даних Центру протидії корупції, бюджет організації станом на 2024 рік сягнув 8,1 млн доларів. Близько 25% з цієї суми активісти отримали від Сполучених штатів Америки, зокрема, з USAID. Також кошти надходили з Посольства Великобританії, Світового банку та від невідомих фізичних чи юридичних осіб", – йдеться у матеріалі.

Також журналісти відзначили, що організація з 2012 року проходила аудит лише одного разу. Його проводила компанія RSM на замовлення Світового банку, повідомили вони.

"Аудитори мали дослідити, як і на що витрачаються кошти іноземних платників податків. Наприклад, у звіті зазначено, що адміністративно-організаційні витрати ЦПК за рік склали 6,5 млн грн, з них з них майже 4 млн грн пішло на заробітні плати. Найбільша з них була в експерта з міжнародного піару – 564,5 тис. грн. Варто зазначити, що аудитори перевіряли лише використання коштів замовників перевірки, тож реальний рівень заробітних плат в ЦПК визначити складно", – констатували вони.

Окремо зазначено, що працівники Центру протидії корупції не декларують свої статки з 2022 року.

"У 2024 році офіційно з них були оформлені 6, а задекларованого доходу – 58,4 млн грн. У 2025, за прогнозом ЦПК, дохід Центру мав становити 81 млн грн (близько 2 мільйонів доларів). Однак даних про фактично отримані кошти немає", – зауважили вони.

Станом на сьогодні організація має 2 бенефіціарних власників: Дар'ю Каленюк та Віталія Шабуніна.

Віталія Шабуніна правоохоронці підозрюють в ухиленні від військової служби та шахрайстві, але сам він всі звинувачення відкидає.