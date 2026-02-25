От потери заводов до снарядов НАТО: рывок "Украинской бронетехники" поразил западные СМИ

Украинский военно-промышленный комплекс в условиях затяжной войны на истощение демонстрирует поразительную стойкость и высокие результаты, пишет Financial Times.

Издание отмечает, что компания "Украинская бронетехника", несмотря на потерю производственных площадей на юге страны в 2022 году, за четыре года существенно нарастила мощности и запустила производство артиллерийских снарядов калибра НАТО.

"Четыре года спустя ее генеральный директор Владислав Бельбас заявил, что киевская компания увеличила производство настолько, что годовой государственный контракт на поставку минометов был выполнен лишь за шесть месяцев", — пишет Financial Times.

"К 2025 году мы пришли к тому, что украинский бюджет не может позволить себе закупить все, что могут произвести украинские производители", — заявил генеральный директор ООО "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас, комментируя ситуацию в отечественном ВПК.

"Такой поворот свидетельствует о поразительной устойчивости украинских предприятий и экономики в целом, которые выдерживают шок от крупнейшего в Европе вооруженного противостояния со времен Второй мировой войны", — резюмирует издание.