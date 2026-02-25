Белоснежные полотенца без хлора: простой способ стирки и отбеливания

Эти советы вам понадобятся

Мягкие белые полотенца создают ощущение чистоты и уюта в ванной, но со временем даже качественные изделия могут желтеть или сереть. Причины этого – накопление кожного жира, остатки порошка, минералы из жесткой воды и неправильная сушка. Сегодня мы рассказываем, как стирать, сушить и отбеливать полотенца без ущерба для ткани, а также на что стоит обратить внимание, чтобы сохранить мягкость и яркое белье. Сегодня предлагаем простые домашние лайфхаки, которые используют в гостиницах и легко повторить дома. Об этом сообщает "Телеграф".

Чтобы полотенца оставались белоснежными, сначала локально обработайте пятна средством для выведения загрязнений или небольшим количеством моющей посуды, оставив на час. Затем стирайте в соответствии с ярлыком на оптимальной температуре, используя порошок для белых вещей или с отбеливателями; по желанию можно добавить кислородный отбеливатель. В отсек для кондиционера влейте полстакана белого уксуса – он удаляет остатки порошка, смягчает ткань и поддерживает яркость белья. Сушите полотенца при средней температуре или на свежем воздухе, избегая прямых солнечных лучей и горячих батарей; для дополнительной пышности можно добавить шерстяные шарики или чистые теннисные мячи.

Дополнительные способы отбеливания включают замачивание в горячей воде с кислородным отбеливателем на ночь, обработку лимонным соком с сушкой на солнце или точечное нанесение 3% перекиси водорода на пятна с последующим высыханием. Важно избегать типичных ошибок: чрезмерного количества порошка, жидкой стирки, хлора и кондиционера, которые могут вызвать пожелтение и снижать мягкость. Стирайте белые полотенца отдельно от цветных, раз в несколько недель замачивайте их в отбеливателе, храните полностью сухими и меняйте каждые 2-3 года при регулярном использовании.

Соблюдение этих правил поможет сохранить полотенца белоснежными, шелковистыми и приятными на ощупь без агрессивного хлора или дорогих средств.