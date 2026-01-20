Почему Килия? Легенды и правда о происхождении названия 2700-летнего города

Килия в Одесской области — один из древнейших городов Украины

Город Килия в Одесской области считается одним из самых древних в Украине: поселение на Дунае существовало здесь еще в античные времена, а официально Килия отмечает более 2700 лет своей истории. Сегодня это небольшой пограничный город на берегу Килийского устья Дуная.

Он сочетает древние легенды, средневековые крепости и портовую романтику Дунай. "Телеграф" расскажет о нем поподробнее.

Тайны названия Килии

Название "Килия" овеяно несколькими версиями происхождения, каждая из которых отражает многовековую историю региона. Самая распространенная связывает ее с античным Ахиллей (греч. Αχιλλέα) — поселением в дельте Дуная, которое якобы основал Александр Македонский в честь Ахилла, похороненного на острове Левка (Змеиный).

Под влиянием тюркских языков Ахиллей трансформировалась в "Килию", а османское "killi" означает "глинистый берег", что идеально подходит к местности с плодородными дунайскими почвами. Румынская версия выводит топоним от "chilie" — "келья" или "жилище отшельника", намекая на древние монашеские жилища и культовые сооружения в дельте.

Некоторые источники упоминают славянское "къл" — "остров" или "река", что также логично для дунайского устья. Хотя современная форма "Килия" фиксируется в документах только с XII века, исследователи уверены: топоним существовал гораздо раньше, меняя звучание под властью разных народов и империй.

От античности к средневековью

Время основания Килии неизвестно, однако археологические и исторические данные позволили официально признать ее старейшим городом Украины с историей более 27 веков. В эпоху античности эти земли были связаны с греческими колониями Черноморского побережья и морскими путями между Балканами и Понтом.

В XIV веке на старых картах Килию обозначали как Ликостома — "Волчья пасть". Это была генуэзская торговая фактория, где купцы обменивали мед, соль, мех, зерно и другие товары. Здесь жили итальянцы, греки, татары, армяне и другие народы.

Крепость Килия — колокольня Успенской церкви, Килия,

В XIV–XV веках город переходил из рук в руки: сначала к Молдове и Венгерскому королевству, а затем к Османской империи. Молдавский правитель Штефан Великий укрепил Килию мощной крепостью с глубоким рвом, наполненным водой из Дуная.

Крепость, войны и империи

1484 османские войска султана Баязида II захватили Килию вместе с соседним Аккерманом (ныне Белгород-Днестровский), превратив ее в стратегический форпост на длительное время. Город стал ключевым портом Османской империи, через который проходили важные торговые караваны, в том числе с кофе из Константинополя.

Килия в начале 20-го века

После серии русско-турецких войн Килия отошла к Российской империи. В 1856 году, после очередного поражения России в Крымской войне, крепость по приказу командования взорвали, чтобы она не досталась врагам; значительная часть древней застройки была разрушена. Сегодня остатки крепостных стен и рва видны в городском парке – это популярное место для местных прогулок и краеведческих экскурсий.

Дунайский порт и торговля

Килия исторически служила важным узлом транспортных путей между Черным морем, Балканами, Подольем, Волынью и Центральной Европой. В генуэзские времена XIV века здесь процветала многонациональная торговля: купцы обменивали вино, зерно, мед, соль, мех, лошадей, а также, к сожалению, людей на невольничьем рынке; среди торговцев были армяне, венгры и крымские татары. Под властью османов порт контролировал караванные маршруты, снабжая империю товарами по всему региону; именно через Килию шли ключевые поставки к черноморским гаваням и дальше вглубь континента.

Килия в 1820 году

Современная Килия для туристов

Сегодня Килия – живописный приграничный город Измаильского района Одесской области, расположен прямо напротив румынской Килии-Веке через дунайскую акваторию. Среди главных достопримечательностей — уникальная полуподземная церковь Святого Николая XVIII века, фрагменты старинных крепостных стен, живописные старые кварталы и незабываемые виды на разветвления дунайских проливов.

Церковь Святого Николая, современный вид

Город активно развивает туризм: каждый год проводят яркий День города с фестивалями, ярмарками, историческими реконструкциями и лодочными экскурсиями по Дунаю, привлекая любителей истории, природы и дунайской романтики.

